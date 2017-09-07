Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с американским форвардом 2 7.09.2017, 16:50

Джек Скилле

В столичном хоккейном клубе Джек Скилле будет выступать под № 20.

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с американским нападающим Джеком Скилле, который заменит в составе ушедшего в «Ак Барс» Роба Клинкхамера, пишет tut.by.

30-летний уроженец столицы штата Висконсин — города Мэдисон уже в самом начале карьеры попал в систему подготовки молодежных сборных США и вплоть до поступления в Университет Висконсина выступал в ее командах в различных лигах. Отметим, что в активе Скилле весомые достижения в рядах молодежной (бронза чемпионата мира — 2006) и юношеской (золото-2005 и серебро-2004 чемпионатов мира) сборных США. Интересно, что серебряную медаль Скилле выиграл на мировом первенстве, которое принимал Минск.

В 2005 году перспективного форварда под общим № 7 задрафтовало «Чикаго». Пройдя обкатку в рядах ахаэловского фарм-клуба «ястребов» «Норфолка», уже в сезоне 2007/08 Джек дебютировал в НХЛ. 8 января он забросил свою первую шайбу за «ястребов» в ворота «Монреаля», которые защищал Кристобаль Юэ. Но чаще он выходил на лед в АХЛ и даже принял участие в Матче всех звезд АХЛ в сезоне 2009/10. Играл Скилле за «Чикаго» и в чемпионском сезоне 2010/11, хотя шести матчей (1+1) ему не хватило, чтобы получить чемпионский перстень.

Впрочем, закрепиться в основе «Чикаго» окончательно Скилле было не суждено, и в сезоне 2010/11 он перешел во «Флориду». Интересно, что в том сезоне Джек съездил на чемпионат мира в составе сборной США и отметился там заброшенной шайбой.

Следующие два сезона нападающий провел в рядах «пантер», причем в локаутном сезоне Скилле попробовал свои силы в Европе, в норвежском «Русенборге». Потом были «Коламбус», «Колорадо» и «Ванкувер».

Всего в НХЛ новичок «зубров» сыграл 368 матчей, в которых забросил 43 шайбы и отдал 41 результативную передачу. В АХЛ его статистика еще успешнее: 211 поединков, 160 (76+84) очков.

Скилле — мощный праворукий форвард (рост — 185 сантиметров, вес — 98 килограммов). Эксперты характеризуют новобранца «Динамо» как чрезвычайно работоспособного вингера с потрясающей скоростью.

В «Динамо-Минск» Джек Скилле будет выступать под № 20. В данный момент нападающий уже прилетел в Минск и проходит медосмотр.