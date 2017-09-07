«Немецкая волна»: Как лучшая учительница Светлогорска стала правозащитницей 1 7.09.2017, 17:05

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Елена Маслюкова

Фото: dw.com

Увольнение заставило Елену Маслюкову сменить вид деятельности и начать жизнь по-новому.

Весной 2014 года Елена Маслюкова выиграла конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель года» Светлогорского района Гомельской области Беларуси.

Районное начальство в торжественной обстановке вручило ей диплом І-ой степени и цветы. Но в июле того же года с ней без объяснения причин не был продлен контракт. В провинциальном Светлогорске секреты долго не таятся: решение об увольнении было принято в местном исполкоме, а причиной послужила «политическая неблагонадежность», пишет «Немецкая волна».

Так в этом городе одним учителем стало меньше, зато появился представитель правозащитного центра «Весна».

Цинизм власти

За все время работы, а ее общий трудовой стаж составляет 32 года, у педагога высшей квалификационной категории Елены Маслюковой не было ни одного взыскания. Непосредственно учительницей она проработала 28 лет, и имела право по достижении 50-летнего возраста досрочно уйти на пенсию - по белорусским законам для этого нужно 25 лет выслуги. Но ей не позволили этого сделать, так как контракт закончился за полгода до дня рождения. Увольнение прошло идеально с точки зрения закона, вспоминает Елена, были скрупулезно высчитаны все даты, и последним днем работы стало 2 сентября - в первый день учебного года прямо на школьной линейке она попрощалась со своим классом и ушла в никуда.

Что послужило причиной увольнения, признается Елена, она до сих пор не знает. Ведь она никогда не скрывала своих взглядов - еще в 1991 году она присоединилась к движению Белорусского Народного Фронта, которое позже переросло в оппозиционную политическую партию. Она участвовала в независимом наблюдении за «выборами». Тем не менее, ее терпели, а она не вела агитации в стенах школы.

Возможно, размышляет она, идеологов напугало, что на тот момент до «президентских выборов» оставался лишь год. А по давней традиции она повезла своих учеников на экскурсию в Киев, что для гомельского региона является нормой, так как столица Украины географически находится ближе, чем Минск. Киевские улицы выглядели революционно, ученики начали сравнивать украинскую и белорусскую жизнь и высказывать «крамольные» мысли.

Путь в правозащитники

Большой педагогический стаж не дает Елене спокойно пройти по городу. На каждой улице к ней постоянно подходят родители ее бывших учеников либо сами выпускники и начинают разговор о жизни. До сих пор они вспоминают историю с увольнением из школы №10, и неизменно заканчивают разговор фразой: "Мы же понимаем, в какой стране живем".

На выбор ее дальнейшего занятия, признается Маслюкова, повлияли ее обостренное чувство справедливости и личное знакомство с руководителем правозащитного центра "Весна", тоже уроженцем Светлогорска, Алесем Беляцким. Местный правозащитный офис находится на пятом этаже старой "хрущевки". Лучшего помещения найти не удалось, объясняет Елена, из-за того, что собственники боятся любого упоминания о политике или гражданской активности.

О коллегах

Обращаются к правозащитнице и ее бывшие коллеги, помнящие, как она, еще будучи педагогом, отстаивала их права. Доходило до абсурда, вспоминает Елена: как-то матери-учительнице и ее дочери-коллеге по разнарядке приказали выписать две "Учительские газеты" на семью. Но возмутилась лишь одна Маслюкова.

Учителя, говорит правозащитница, в кулуарах жестко высказываются в адрес образовательных инициатив Лукашенко и его "республиканского педсовета", жалуются, что бесправны и вынуждены заниматься не своими обязанностями. Часто они просят ее написать жалобу, но сами подписать боятся, с грустью говорит Елена Маслюкова: "В таких городах, как Светлогорск, живут самые запуганные люди".

Лучшие времена

Елена Маслюкова принадлежит к первому поколению светлогорцев. До конца 1950-х годов, поясняет она, здесь была деревня Шатилки, рядом с которой советское правительство решило построить первую белорусскую теплоэлектростанцию. Официально город появился лишь в июле 1961 года. А в 1965-м появилась на свет Елена. Здесь она окончила школу и поступила на историко-филологический факультет Гомельского госуниверситета. Работать вернулась в родной Светлогорск.

Лучшие времена, говорит правозащитница, пришлись на середину 90-х, когда в Светлогорске был создан филиал Белорусского национального гуманитарного лицея имени Якуба Коласа, который действовал до 2001 года. Вместе с единомышленниками она могла применять самые прогрессивные методы в образовании.

Основатель и руководитель Белорусского гуманитарного лицея Владимир Колос вспоминает, что тогда создавались его филиалы в регионах, и принцип был таков, что инициатива должна была исходить снизу. В Светлогорске нашлись энтузиасты, прежде всего муж и жена Тельман и Елена Маслюковы, профессиональный уровень которых не вызывал сомнений. В этом городе был один из немногих филиалов, который имел свое здание, печать и выдавал аттестаты. Елена Маслюкова уверена, что ее педагогический опыт еще будет востребован.