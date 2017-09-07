Власти придумали, как достать деньги «из-под матрасов» белорусов 2 Борис Желиба, «Народная воля»

7.09.2017, 17:39

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Борис Желиба

Фото: «Радыё Свабода»

По мере роста внешнего долга Беларуси, носящего взрывной характер, власти все плотнее охватывают валютные заботы.

Министерство финансов РБ размещает исключительно для физических лиц 244-й выпуск валютных государственных долгосрочных облигаций (ВГДО).

Продажа валютных государственных долгосрочных облигаций осуществляется с 21 августа по 27 декабря. Объем выпуска 50 млн долларов, номинальная стоимость одной облигации – 1000 долларов, доходность – 4,4% годовых, срок обращения – 1901 день, выплата процентного дохода – 1 раз в полугодие. Все эти параметры можно увидеть на сайте Министерства.

Выпуски облигаций Минфином, конечно, не в новинку. Об этом можно судить по номеру выпуска. Интересным может быть то, что это второй подлинно «народный» выпуск облигаций за последнее время. Еще один только для населения был 155-й выпуск в 2015 году. Он уже погашен. Обычно выпуски ВГДО организуются одновременно, как для юридических, так и физических лиц в качестве инвесторов (покупателей), либо предназначены только для юридических лиц. В основном, для коммерческих банков.

Известно, казне нужны деньги. Минфин озабочен Республиканским бюджетом РБ. Если в нем итоги расходов превышает собранные доходы, образовавшийся дефицит бюджета необходимо закрыть, профинансировать. Проще всего, как говорят, включить «печатный станок», т.е., за счет эмиссии необеспеченных денег. Тогда получишь инфляцию, что и было в лихие 90-е. Лучше выпустить на недостающие объемы доходов государственные краткосрочные облигации (ГКО) со сроком обращения до года, а потом их гасить. Словом, занять в бюджет денег, после еще занять и т.д.

В последние годы Республиканский бюджет по факту исполнения профицитен. Однако, в нем периодически возникают, так называемые, кассовые разрывы. Например, налоговые поступления в бюджет происходят в конце 20-х чисел каждого месяца, а зарплаты бюджетникам выплачиваются в другие числа. «Прилив» денежных средств, не совпадает по времени с их «отливом». Есть и другие случаи, когда нужно дофинансировать отдельные статьи бюджетных расходов. Но любые бюджеты в стране, будь-то Республиканский или местные, — рублевые. Поэтому Минфин, с начала 90-х годов сперва выпускал только рублевые государственные облигации. Сначала ГКО, потом и долгосрочные(ГДО), со сроком обращения свыше года для юридических лиц. Позднее в этот рынок ценных бумаг подключили и население.

По мере роста внешнего государственного долга РБ, который в последние годы начал носить взрывной характер, правительство все плотнее охватывают валютные заботы. Где взять доллары и евро, чтобы платить по валютным долгам России, Китаю, другим кредиторам, если валютная выручка от экспорта три последних года неуклонно снижалась? Да, успешно недавно разместили на европейском рынке два выпуска гособлигаций на сумму 1,4 млрд долларов. Но этого недостаточно. И проценты, которые по ним надо отдавать, весьма высокие – свыше 7 годовых. Вот взор правительства и обратился на население.

В лучшие годы в банках страны физические лица хранили на депозитах свыше 7 млрд в долларовом эквиваленте. А сколько валюты хранится на руках – никто не скажет. По грубым экспертным оценкам, возможно столько же. Возможно меньше. Во всяком случае, население у нас всегда было богаче государства. Правда, белорусы второй год вынужденно «сливают» валюту, ее чистая продажа с начала года уже превысила 1 млрд долларов. Сегодня банковские запасы населения сравнялись с суммой государственных золотовалютных резервов, которые достигли 6,99 млрд долларов.

Однако стрясти валюту в государственные закрома, как показывает практика размещения гособлигаций, вполне есть с кого. Из выше указанного 244-го выпуска ВГДО с 21 августа продано 7685 облигаций на сумму 7 685 000 долларов. В среднем за сделку Минфину удалось продавать 61 облигацию. В первый день торгов некто купил 2 500 облигаций, т.е. на 2,5 млн долларов. От 100 до 300 облигаций за сделку приобрели 13 раз. Это лишний раз подтверждает, что есть у нас состоятельные люди и долларовые миллионеры. Включая тех, кто «светиться» не любит, ведь сделки с облигациями идут через Белорусскую валютно-фондовую биржу анонимно и бездокументарно.

Можно подумать, как помочь государству и среднезажиточным белорусам, которые привыкли приумножать свои деньги в банках. Покупать рублевые гособлигации мало смысла: банки по безотзывным депозитам дают больший процент, чем доходность минфиновской ценной бумаги. А вот долларовые и евро облигации – другое дело. По валютным депозитам банки редко предлагают 4% и то, по безотзывным депозитам. Да еще можно попасть под подоходный налог, которым облагается навар с депозитов сроком меньше 2 лет. Некоторые ушлые белорусы давно это сообразили и переметнулись с банковских вкладов на валютные гособлигации. Надо лишь, чтобы выйти на биржу, заключить договор с уполномоченным банком (их в списке много) и открыть счет «депо».

Риск благородное дело. А есть ли риски для владельцев гособлигаций? Вдруг не погасят в срок, отодвинут сроки погашения или вообще государство откажется погашать и эмитент, то бишь, Минфин, торжественно объявит долларовый дефолт и погасит рублями? Конечно, есть! Достаточно вспомнить дефолт российского Минфина по своим ГКО в 1998 году, который положил всю банковскую систему, и были «кинуты» миллионы вкладчиков (ведь банки — основные владельцы гособлигаций, которые покупают их на привлеченные депозитные деньги).

А пока, к сведению не определившихся граждан: неразмещенный остаток 244-го выпуска ВГДО составляет целых 42,3 млн долларов. Все прежние валютные выпуски раскупались в основном на раз. Кто не рискует — тот не пьет шампанское.

Борис Желиба, «Народная воля»