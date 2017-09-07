Принц Джордж пошел в первый класс 6 7.09.2017, 17:59

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Фото: epa/upg

Сын британского герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон поступил в школу.

Герцог Кембриджский Уильям проводил четырехлетнего сына, принца Джорджа в школу в его первый день. Об этом сообщает BBC News. Герцогиня Кембриджская Кэтрин не смогла сопровождать сына. Она плохо себя чувствует в связи с беременностью, о которой объявили на этой неделе. Принца приветствовала директор начальной школы Хелен Хаслем. Наследник престола будет учиться в престижной частной школе Thomas's Battersea на юго-западе Лондона, где год обучения в начальных классах стоит £18 тыс ($23,5 тыс.). Принц Джордж – третий в очереди на британский престол после своего деда Чарльза и отца Уильяма.