Как семейная пара из Минска «обожглась» на аренде квартиры через соцсеть 7.09.2017, 17:57

Минчане поверили на слово и потеряли деньги.

Начиналось все безобидно: семейная пара нашла объявление о сдаче столичной «однушки» за $200 в группе во «ВКонтакте», списалась с хозяином, договорились встретиться. Стоимость — заманчивая, схема съема — проверенная. Молодые люди не осторожничали, поверили незнакомцу на слово и потрепали себе нервы, потеряв деньги. Поучительную историю они рассказали Onliner.by.

Как все начиналось?

В группе «Сниму квартиру в Минске» во «ВКонтакте» нашли объявление о сдаче двухкомнатной квартиры на улице Горецкого, 63. После переписки хозяин позвонил и назначил встречу на вторую половину дня, сказав, что в первой не может, так как находится на даче. Приехав по данному адресу, мы стали звонить в домофон, а также на мобильный телефон молодого человека, но он то был недоступен, то занят, то сбрасывался.

Через некоторое время подошла еще одна девушка и начала звонить в домофон в эту же квартиру. Как оказалось, она тоже приехала смотреть жилье. Мы были немного удивлены и подумали, что со стороны собственника не очень красиво назначать так встречи. Получилось дозвониться до хозяина, он сказал, что у него возникли срочные дела и ему пришлось ненадолго отъехать.

В общей сложности мы прождали около двух часов. Затем пришел молодой человек, представился Дмитрием, хозяином квартиры, спросил, не мы ли приехали ее смотреть, как-то скомканно извинился и пригласил подняться.

Квартира соответствовала фото. По словам хозяина, раньше он сдавал ее посуточно, а теперь в связи со срочным отъездом с матерью в Европу понадобились деньги. На вопрос о документах на квартиру парень ответил, что все есть у матери на другой квартире, из документов у него с собой оказалось только водительское удостоверение. Он предложил разойтись, пока он съездит за документами, сделает их ксерокопии, а заодно и дубликаты ключей, а мы — ксерокопии наших паспортов.

Как семья заподозрила что-то неладное?

Где-то через час он позвонил, сказав, что очень спешит в аэропорт, предложил подъехать к нам на квартиру и произвести обмен. Он даже не попросил всю сумму за квартиру сразу, только половину. Все происходило в очень большой спешке возле дома. Он приехал на такси, сунул нам ключи и свое водительское удостоверение. Фото было не очень похоже, но он ответил, что очень сильно похудел. При нас попросил набрать номер, сказал, что это его жена, что она вечером приедет на квартиру, заберет оставшиеся вещи, привезет остальные документы, а мы, в свою очередь, отдадим ей водительское удостоверение.

Только после того, как он уехал, меня осенило, что мы даже не представляем, с кем на самом деле имели дело, так как у нас на руках осталось водительское удостоверение с фото, не особо похожим на этого парня, и связка ключей.

Мы вернулись домой, все обдумали и решили, что тут действительно что-то неладно. Перезвонили Екатерине (так он представил нам свою жену) и попросили встретиться с ней раньше назначенного времени. Разговор после этой фразы прервался, номер перестал быть доступен. Перезвонили на номер парня — с ним та же история.

Недолго думая, я решил сразу вернуться на «свежеарендованную» квартиру и проверить, подходят ли ключи. В подъезд попасть я смог, а вот ключа от тамбура в связке даже не оказалось.

Вышел из подъезда, оглядываясь по сторонам в поиске знакомых лиц, но никого не заметил. Стал двигаться к остановке. Возле соседнего дома заметил парня, очень похожего на того, водительское удостоверение которого осталось у нас на руках. Оказалось, что он пришел в эту же квартиру. Я спросил у него: «Дмитрий?» Он сразу ответил, что Дмитрий, но потом исправился, сказав: «К Дмитрию». Представился Павлом, сказал, что снимал эту квартиру пару месяцев и пришел уже второй раз за своими оставшимися вещами. Я описал ему всю ситуацию, он ответил, что не может такого быть, что он договорился с этим Дмитрием на повторную встречу, а тот в свое время никуда улетать не собирался.

Стали звонить Дмитрию. Дозвониться не удалось, Павел сказал: «Поехали! Я знаю, где он живет». Там он звонил в домофон, свистел в квартиру, но так ни до кого и не докричался. Потом он сказал, что не знает, чем мне помочь, что ему надо ехать на какую-то гулянку.

Обращение в милицию

Мы с супругой, обговорив сложившуюся ситуацию, решили еще раз позвонить Екатерине, с которой у нас была назначена встреча. Телефон был недоступен. И мы всей семьей засобирались в ближайшее отделение милиции, коим оказалось ГОМ №3 УВД Фрунзенского района.

В процессе дачи показаний раздался звонок от Екатерины. Сотрудник милиции попросил включить громкую связь и ответить. Девушка, которая при первом звонке подтвердила, что она является женой Дмитрия и в курсе того, что он сдает квартиру, как ни в чем не бывало спросила, чего мы от нее хотим! Сказала, что ничего не знает, что этот Дмитрий попросил ее подыграть и все подтвердить, ничего не обещав, без всякой выгоды для нее. Как удалось разузнать, эта девушка несовершеннолетняя, а Дмитрий — совсем не Дмитрий, а некий Василий, 1995 года рождения, наркоман. Она знает его через знакомых, отдыхали в одной компании, тот просто попросил ее подыграть ему, а она не была в курсе дела и не думала, чем все это обернется.

Василий трижды находился в республиканском розыске, и на него уже подано 29 заявлений, среди которых — обвинения в кражах в особо крупном размере и уголовных преступлениях!

На следующий день мне перезвонила супруга и сказала, что ей звонила девушка Елизавета, которая нашла мою записку на двери той самой квартиры, которую, как выяснилось, они с подругой тоже сняли в этот же день! У них была вторая связка, в которой также не оказалось всех нужных ключей, чтобы попасть в квартиру. Она тоже направилась в отделение ГОМ №3 УВД Фрунзенского района. И на этого Василия за последние сутки было написано уже два заявления.

Как все было на самом деле?

Хронология событий такова. Когда Василий говорил, что в первой половине дня находился на даче, он показывал квартиру Елизавете. Подъехав на осмотр, мы разминулись с ними буквально минут на пять, они, в свою очередь, отправились в ближайший торговый центр делать дубликаты ключей — это те самые неотложно срочные дела, которые возникли у Василия, когда мы не могли до него дозвониться и ждали его под подъездом. Потом, после нашего визита, когда мы отправились делать ксерокопии документов, тот самый Павел приходил за вещами в первый раз. После этого происходили все вышеописанные события.

Мы узнали, что этот Василий с той же страницы в социальной сети опять сдает квартиру, но уже по другому адресу. Вечером того же дня мне позвонил уже реальный хозяин квартиры — настоящий Дмитрий. Рассказал, что был в отъезде, что только вернулся домой, не смог попасть в квартиру и просто опешил, когда узнал от соседа всю эту историю. Оказывается, Дмитрий знаком с этим Василием. На одной из гулянок Василий вытащил у него ключи от квартиры, водительское удостоверение, телефон и заварил всю эту кашу. В итоге — плюс еще одно заявление.

Вывод

По словам молодого человека, сотрудники милиции под видом пары, которая хочет снять квартиру, произвели задержание Василия. Юный аферист обязался вернуть паре деньги, но обещание пока не сдержал. Молодые люди предостерегают искателей квартиры от таких ситуаций.

Риелторы часто повторяют: чтобы избежать проблем в сфере аренды, нужно выбирать проверенное агентство и заключать договор аренды. Но опасность может поджидать где угодно. Данная история показывает, что проявлять бдительность нужно не только с агентами и документами, но и с хозяевами: не давать им деньги без расписки и не брать ключи без возможности их проверки.