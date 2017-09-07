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Возле будущего фастфуда KFC в «Башне Минска» вырубают деревья

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  • 7.09.2017, 18:23
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Фото: «Минск-Новости»

Минчане возмущены вырубкой деревьев в центре столицы.

Скоро в одной из «Башен Минска» откроется двухэтажный KFC, но не все довольны приходом туда куриного фастфуда. Некоторых минчан возмутило, что во дворе на неделе вырубили шесть деревьев, а сегодня работы продолжились. Tut.by узнал, на основании чего это происходит.

Об открытии двухэтажного KFC на Кирова, 1, мы писали еще зимой, когда там начался ремонт. Его запускает компания «Бел Фуд Сервис» хозяина ФК «Ислочь» Виталия Курило. Новый ресторан скоро откроется в «Башне Минска» напротив вокзала. У этого заведения будет новая концепция.

Фото с сайта petitions.by

— Таких ресторанов KFC нет в Беларуси и есть только один в СНГ. Это 600-й ресторан KFC в СНГ (в Москве. — Прим.). Гости заметят изменения интерьера, который в большей степени приближен к интерьеру полносервисного ресторана. Он более уютный, в отделке используется натуральный дуб. Интерьер располагает к общению и более длительному пребыванию, — рассказывал раньше гендиректор «Бел Фуд Сервиса».

Изображение предоставлено ООО «Бел Фуд Сервис»

Некоторые минчане заметили, что во время строительных работ во дворе за будущим KFC срубили шесть деревьев. Противники этого создали в интернете петицию. Ее авторы называют деревья здоровыми и требуют компенсационных посадок растений.

Директор «Бел Фуд Сервиса» Сергей Дутин говорит, что для прокладки подземного кабеля им не пришлось удалять ни одного дерева. Растения же потом вырубили «по разным причинам», но на основании обследования и заключения «соответствующей организации».

— Все осуществляется в рамках законодательства и, безусловно, компенсационные посадки будут и будут в объемах, превышающих удаление. Это мы обязательно проконтролируем сами.

Фото с сайта petitions.by

Дутин заверил, что более подробно о причинах вырубки и благоустройстве двора скоро расскажут на пресс-конференции по поводу открытия KFC на Кирова.


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