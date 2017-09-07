На Брестчине аисты вернулись за молодым птенцом, чтобы забрать его в теплые края 10 7.09.2017, 18:33

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Трогательную историю рассказала брестчанка Надежда Мицура.

Интересную историю рассказала «БГ» в своем письме брестчанка Надежда Мицура.

«Мой рассказ очень похож на сказку, но это правда.

Я родом из деревни Комаровка Брестского района Брестской области. Часто бываю, там у меня родительский дом, там также живет моя старшая сестра Ольга Ивановна Гичко, ей 87 лет.

У нее перед домом на электрическом столбе гнездо аистов. Каждый год туда прилетают аисты, обычно выводится 2 птенца, а в этом году вывелось 3. Мы часто наблюдаем, как заботливые родители целый день летали за кормом для малышей. По ночам птенцы в гнезде были одни, родители стояли целую ночь на одной ноге: один рядом на одном столбе, другой на другом.

Птенцы выросли. В начале августа двое и родители улетели, а один остался. Рано утром улетал на целый день, а вечером возвращался. Мы очень переживали: «Что же с ним будет? Почему не улетел?»

И вот на прошлой неделе сестра увидела такую картину. Под вечер прилетело очень много аистов, они садились на деревья, на антенны, на крыши домов, по 5-6 стояло в гнезде, рядом с тем оставшимся, махали крыльями, клекотали, как будто что-то решали, советовались.

Так длилось часа 2, их совещание дотянулось до темноты. Очень жаль, что никто не сфотографировал, сестра не догадалась кого-то из молодых людей попросить об этом.

Все они улетели ночью, утром никого не было, тот третий птенец улетел с ними. Значит, стая прилетала, чтобы уговорить его улететь вместе с ними, им это удалось. Значит, очень умные птицы аисты. Как говорится, взяли под опеку слабого, защитили и взяли с собой, не дали погибнуть зимой», - рассказала Надежда Мицура.