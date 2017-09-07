SpaceX впервые запустила секретный самолет ВВС США 12 7.09.2017, 18:55

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Компания Илона Маска запустила сверхсекретный орбитальный самолет X-37B.

Компания SpaceX запустила сверхсекретный орбитальный самолет X-37B ВВС США. Об этом сообщается на сайте компании.

Беспилотная ракета Falcon вылетела из космического центра Кеннеди в штате Флорида. После запуска первая ступень ракеты приземлилась на платформу базы ВВС на мысе Канаверал.

The Washington Post пишет, что основной целью X-37B является тестирование многоразовых космических технологий.

Ранее NASA провела четыре запуска самолета X-37B, который разрабатывает компания Boeing. Это был первый раз, когда самолет выводила на орбиту Falcon 9. Ранее американские военные использовали ракету Atlas V компании United Launch Alliance.