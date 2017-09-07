закрыть
7 сентября 2017, четверг, 22:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Чиновники о платных занятиях перед уроками: Это инициатива родителей

17
  • 7.09.2017, 19:07
  • 4,862
Фото: Reuters

Школьные поборы чиновники «списали» на инициативу родителей.

Родители борисовских школьников поделились в интернете объявлением: в школе с семи утра будет работать группа кратковременного пребывания. Вроде бы все, как и обещали еще летом: за детьми будет кому присмотреть. Но мам и пап смутило, что группа платная - за полтора часа надо отдать больше двух рублей, пишет kp.by. «Неужели уроки с девяти сделали для того, чтобы брать деньги еще и за это?» - недоумевают родители.

- Организовать платные занятия - это инициатива нескольких родителей. Но пока другие родители ее не поддержали, - рассказали в отделе образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома. - В школе с семи утра будут бесплатные группы, но это будет просто дежурный учитель, который следит за безопасностью - никакой активности, там будут дети всех возрастов из разных классов. Некоторые родители хотели бы, чтобы их дети не просто сидели в школе под присмотром, а чтобы с ними проводили развивающие занятия. Для этого школа и предложила набрать группу как минимум из 10 человек для платных занятий.

Идею инициативных родителей другие мамы и папы не поддержали. В отделе образования еще думают, как лучше организовать время до уроков.

- Естественно, детки не останутся без присмотра. Сейчас наша цель - проанализировать, как будет удобнее организовать образовательный процесс. Еще только третий день учебных занятий.

В Министерстве образования объясняют, что платные группы перед уроками – это грубое нарушение. После уроков продленка тоже не может быть платной. Родители платят только за обеды.


Мнение

Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать