Чиновники о платных занятиях перед уроками: Это инициатива родителей 17 7.09.2017, 19:07

4,862

Фото: Reuters

Школьные поборы чиновники «списали» на инициативу родителей.

Родители борисовских школьников поделились в интернете объявлением: в школе с семи утра будет работать группа кратковременного пребывания. Вроде бы все, как и обещали еще летом: за детьми будет кому присмотреть. Но мам и пап смутило, что группа платная - за полтора часа надо отдать больше двух рублей, пишет kp.by. «Неужели уроки с девяти сделали для того, чтобы брать деньги еще и за это?» - недоумевают родители.

- Организовать платные занятия - это инициатива нескольких родителей. Но пока другие родители ее не поддержали, - рассказали в отделе образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома. - В школе с семи утра будут бесплатные группы, но это будет просто дежурный учитель, который следит за безопасностью - никакой активности, там будут дети всех возрастов из разных классов. Некоторые родители хотели бы, чтобы их дети не просто сидели в школе под присмотром, а чтобы с ними проводили развивающие занятия. Для этого школа и предложила набрать группу как минимум из 10 человек для платных занятий.

Идею инициативных родителей другие мамы и папы не поддержали. В отделе образования еще думают, как лучше организовать время до уроков.

- Естественно, детки не останутся без присмотра. Сейчас наша цель - проанализировать, как будет удобнее организовать образовательный процесс. Еще только третий день учебных занятий.

В Министерстве образования объясняют, что платные группы перед уроками – это грубое нарушение. После уроков продленка тоже не может быть платной. Родители платят только за обеды.