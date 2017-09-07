Удивительная история минских рынков 3 7.09.2017, 19:14

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Самый старый минский базар возник у ворот замка еще в ХI веке.

Рынок, кирмаш, базар, торжище – как ни назови, а все одно это то место в любом городе, где сходятся торговые пути и собираются массы людей, так что после храмов рыночные площади издревле были энергетическими (если не намоленными, то уж точно натоптанными) центрами населенных пунктов. Planetabelarus.by решил выяснить, где же они располагались в Минске – от древности до ХХ века.

Самый старый минский базар – Нижний рынок – являлся фактически ровесником города. Он стихийно возник у ворот замка еще в ХI веке и был действующим до середины ХХ столетия. И если на заре своего существования рыночек, на котором продавались деревянные бочки да ведра, глиняные горшки, полотняная одежда и кожаные изделия, умещался на небольшом участке земли (на месте печально известного входа на станцию метро «Немига»), то в ХIХ веке он стал самым большим губернским базаром, заняв всю территорию современной площади 8 Марта.

«Это была наиболее оживленная торговая часть города, – пишет историк Захар Шибеко. – Многочисленные лавки служили для удовлетворения потребностей горожан в самых разнообразных продуктах питания. С утра до вечера там стоял невообразимый шум и гам». Сам Нижний рынок (минчане называли его «чревом») был тесным, сплошь заставленным навесами и деревянными лавками – крошечными, с глиняным полом и оцинкованными прилавками. Тут же располагалось несколько каменных магазинов, выкупленных городом у еврейской общины. В праздничные дни Нижний рынок, словно море, выходил из берегов, «затапливая» близлежащие улицы.

Мясные ряды, а также столы для торговли требухой – основным продуктом питания городской бедноты, располагались ближе к реке, а небольшое пространство между ними и Свислочью (примерно на месте современной набережной проспекта Победителей) принадлежало торговцам овощами, которые раскладывали свой товар прямо на земле. Огородным бизнесом в Минске в ту пору занимались в основном жители Татарской слободы (район нынешней гостиницы «Юбилейная» до середины ХХ века являлся местом компактного проживания мусульман). Там же, на Большой Татарской улице, жил известный всему Нижнему рынку шарманщик.

В XVI веке административный, торговый и культурный центр Минска переместился из пришедшего в упадок замка на площадь Верхнего рынка, названную так по аналогии с Нижним рынком. Однако площадь так и не стала рыночной в прямом значении: после того как в ее центре появилась ратуша, а периметр был застроен дворцами знати и монументальными монастырскими комплексами, здесь лишь изредка разрешали проводить ярмарки, на которых горожанин, впрочем, мог не только выгодно «затариться», но и увидеть выступления скоморохов или батлейку – белорусский кукольный театр.

В начале ХIХ столетия на Верхнем рынке были сооружены торговые ряды, позднее получившие название «виленчуки», так как в них торговали в основном богатые купцы из Вильни. Старинный супермаркет был большей частью разрушен во время Великой Отечественной войны, однако в начале 2000-х его восстановили по архивным чертежам.

Впрочем, вернемся к рынкам, тем более что в конце ХIХ – начале ХХ веков Минск опоясывал целый комплекс специализированных базаров. Так, на месте современного Торгового дома «На Немиге» существовал Рыбный рынок. Над улицей были сооружены деревянные помосты, на которых сами рыбаки либо посредники с раннего утра спешили разложить свой чешуйчатый товар.

Примерно на том пятачке, где сейчас стоит развлекательный комплекс «Журавинка», находился Молочный рынок – сыр, творог, молоко привозили сюда из близлежащих деревень и имений. А на углу Захарьевской (ныне проспект Независимости) и Красной улиц, работал Конский рынок – заветный адресок для окрестных конокрадов. Кроме домашних животных, на нем торговали дровами, и если в 1911 году лошадей здесь было продано на 80 тысяч, то дров – на целых 800 тысяч рублей.

На Суражской, у Брестского (1912-м его переименовали в Александровский) вокзала (приблизительно там, где теперь находится станция «Институт культуры»), располагался базар, специализировавшийся на продаже сала (в народе он так и назывался – «сальником»). Рынок этот просуществовал до 1970-х годов и окончательно исчез во время строительства депо Минского метрополитена.

На вершине Троицкой горы размещался Троицкий базар, по значимости уступавший лишь Нижнему рынку, зато намного превосходивший его в плане благоустроенности: вся площадь здесь была вымощена бутовым камнем. Сюда часто наведывались бродячие артисты, у временных балаганов работали аттракционы, ходили цыгане с учеными медведями, назойливо предлагали свои услуги гадалки. Здесь же, на неизменно людной Троицкой горе, в 1870 году появился первый в нашем городе почтовый ящик.

Базарными днями в дореволюционном Минске были понедельник, среда и пятница (в 1892 году городские власти под нажимом духовенства запретили воскресные ярмарки). В 1911-м килограмм ржаного хлеба на Троицком рынке стоил 5 копеек, картофеля – 19, говядины – 37 копеек. За десяток яиц просили 30 копеек, за кило сливочного масла – почти рубль. При этом в том же году минский чернорабочий получал 75 копеек в день, железнодорожный служащий – 5 рублей, а успешно практикующий врач зарабатывал за день до десяти целковых.

В 1928 году по поручению Минского комхоза Московское архитектурное общество объявило конкурс на проект крытого рынка на Троицкой площади. Предполагалось соорудить павильон для торговых рядов, а также отдельные помещения для продажи мяса, рыбы и овощей. «На базаре будут построены новые кооперативы и открыто несколько советских чайных, – писала тогда газета «Рабочий». – После организации крытого рынка на Троицкой горе торговые ряды на Нижнем базаре будут устранены». Однако этим планам не суждено было сбыться. В начале 1930-х на Троицкой площади началось строительство оперного театра, а Нижний рынок просуществовал еще 20 лет.

На южной окраине Минска располагался Игуменский рынок – он, между прочим, сохранился до наших дней, только под другим именем и сменив историческую прописку. В 1923 году город с несоветским названием Игумен был переименован в Червень, а вместе с ним изменили названия и Игуменский тракт в Минске (теперь улица Маяковского), и Игуменский базар. Так последний стал Червенским рынком. Недавно его перенесли с «насиженного» места в Лошицу, а прежнюю территорию отдали под застройку иранскому инвестору.

Ближайший сосед той «Червенки» – Виленский торг – до середины прошлого века надрывался многоголосьем лавочников в квартале от железнодорожного вокзала, на месте современного Михайловского сквера, известного своими необычными обитателями – жанровыми скульптурами: Девочка под зонтом, Незнакомка и Прикуривающий. Может, когда-нибудь к ним, в память о Виленском рынке, присоединится и бронзовый Лавочник.

В послевоенные годы лавочников потеснили из центра Минска на Юбилейную площадь, где до начала 1980-х действовал колхозный рынок. Приблизительно на этом участке сейчас расположены администрация Центрального района и Национальная школа красоты.

Еще одна знаменитая в конце 1940-х толкучка находилась в районе улицы Пулихова. На огороженной площадке без прилавков все продавалось с рук: здесь можно было купить папиросы и офицерские сапоги, трофейные часы и швейные иглы, другую бытовую мелочевку. Часто тут «всплывали» ворованные вещи. Но власти закрывали глаза на несанкционированную торговлю, понимая, что лишь таким способом минчане могли хоть как-то удовлетворить послевоенный товарный голод.

Этот голод был с лихвой удовлетворен к середине 1970-х, когда в районе Комаровки началось строительство самого большого в Беларуси крытого рынка. Помимо торгового зала площадью 13 тысяч (!) квадратных метров, он включал самый современный на то время в СССР блок обслуживания: склады, мойки, холодильные камеры, погрузочно-разгрузочное оборудование… К концу четвертого десятилетия своего существования Комаровский крытый и сезонный рынки, где отовариваются ежедневно сотни тысяч минчан, по-прежнему являются главной продовольственной меккой и «чревом» столицы.