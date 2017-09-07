Под Борисовом местные жители устроили «майдан» 5 7.09.2017, 19:28

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Фото: ex-press.by

Полтора десятка жителей деревни Струпень вызвали «на ковер» местного предпринимателя и чиновников.

Вчера, 6 сентября, в пригородной деревне Струпень Пересадского сельсовета, в нескольких километрах от борисовского микрорайона Печи, прошло собрание местных жителей, пишет ex-press.by.

Поводом для обсуждения, которое собравшиеся то ли в шутку, то ли всерьез называли «майданом», стала конфликтная ситуация. Она возникла между индивидуальными предпринимателями Андреем и Виктором Туриными — владельцами лесопильного производства, и жителями трех домов, которые находятся неподалеку от этого производства.

Мероприятие проводила председатель Пересадского совета Ольга Корчмар. Приехали также наряд милиции и «буханка» Ульяновского автозавода с надписью «медицинская помощь» на борту, из которой почему-то выбрался председатель Борисовского райсовета Петр Навицкий с сопровождающими лицами.

На этой «медпомощи» добрался до Струпеня председатель Борисовского райсовета.

Джили на всех пока не хватает.

Председатель Пересадского сельсовета открывает собрание, невзирая на непогоду.

Ольга Корчмар.

Участники собрания в Струпене.

Из-за чего разгорелся сыр-бор? Соседи лесопилки, семьи Пацына, Лапковские и Шевчук, страдают, по их словам, от производственного шума, пыли и прочих неудобств, в частности, от разбитой лесовозами улицы. Слова подкрепляют документы — акты санитарной службы, которая зафиксировала превышение предельных допустимых норм по ряду параметров, а также акты МЧС — у спасателей возникли свои претензии к предпринимателям.

Так выглядит улица, ведущая к лесопилке.

Лесопильный цех в Струпене.

С другой стороны, у предпринимателей — своя правда. Они утверждают, что их производство возникло до того, как там появились жилые дома Пацыны и Лапковского. А поскольку по санитарным нормам жилые дома не должны возводиться ближе ста метров от производства, то, стало быть, их владельцы сами виноваты.

В свою очередь, соседи утверждают, что законно получили земельные участки для строительства садовых домиков, которые позже превратились в настоящие жилые дома тоже на законных основаниях.

Представители конфликтующих сторон мирно стоят рядом:

Иван Лапковский и Виктор Турин (под зонтиком)

Собрание протекает спокойно

Как выяснилось, очень долгое время лесопилка и её ближайшие соседи существовали мирно. Проблемы начались около двух лет назад, когда Турины значительно расширили производство.

Понятно, что собрание не могло, да и не должно было разбираться в этих юридических нюансах.

Как сказал, подводя итоги обсуждения конфликтной ситуации, председатель Борисовского райсовета Петр Навицкий, мы живем в правовом государстве и эта проблема также должна решаться в правовом поле. С этим трудно не согласиться. Есть прокуратура и суд, которые должны принимать решения. И именно в суде рано или поздно встретятся конфликтующие стороны.

Петр Навицкий задумался.

Зачем же тогда нужно было проводить собрание? Отчасти для того, чтобы продемонстрировать представителям приглашенных СМИ поддержку позиции предпринимателей другими жителями деревни, которые непосредственно не соседствуют с лесопилкой.

Поддержка действительно была. По словам жителей деревни, в основном это были пожилые женщины, Турины помогают людям древесными отходами, которые используются для отопления и других нужд. А самое главное – лесопилка дает работу девяти жителям Струпеня. В случае остановки производства или его полной ликвидации они останутся без работы и без средств к существованию.

Заявление жителей деревни председателю КГК Леониду Анфилову.

Предприниматель Виктор Турин.

Предприниматель Андрей Турин.