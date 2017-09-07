Белорусы распродают валютные запасы 11 7.09.2017, 19:43

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Белорусы в этом году продали валюты на $1,4 миллиарда больше, чем купили.

Белорусы в этом году продали валюты почти на 1,4 млрд долларов больше, чем купили. Статистические данные за январь-август 2017-го опубликовал Национальный банк.

За восемь месяцев текущего года белорусы продали наличной и безналичной валюты на 5 млрд 453 млн долларов, а купили — на 4 млрд 62 млн долларов.

Что касается субъектов хозяйствования (резидентов Беларуси), то в январе-августе они продали иностранной валюты на 11 млрд 924 млн долларов, а купили — на 12 млрд 167 млн долларов США.

По данным Нацбанка, нерезиденты Беларуси за тот же период продали валюты на 334 млн долларов, а купили на почти $83 млн.