Какие стадионы построили в мире, пока в Минске снимали козырек с «Динамо» 3 7.09.2017, 19:55

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Фото: БелТА

Стадион «Динамо» реконструируют уже почти пять лет.

Через месяц исполняется пять лет, как в центре Минска идет большая пыльная стройка — реконструкция стадиона "Динамо". Чиновники обещали открыть легкоатлетический комплекс уже в этом году, но всё, на что их хватило — объявить об очередном переносе, на лето 2018-го, пишет euroradio.fm.

Пять лет назад: венгры, немцы, "Трайпл"

В октябре 2012-го Лукашенко надеялся, что главный футбольный стадион страны удастся перестроить в легкоатлетический за два года. Но через год на "Динамо" пригласили... нет, не строителей, а торговцев. Долгое время вокруг стадиона в центре столицы работал вещевой рынок. После новостей о строительстве 90% предпринимателей покинули свои точки. А выяснилось, что можно было никуда не уходить!

Чиновники меняли подрядчиков, как перчатки. За дело брались венгры — им отказали. Немцам заплатили за проект — но стройка показалась слишком дорогой. Объектом интересовалась компания "Трайпл" Юрия Чижа... Сроки переносились чуть ли не каждый месяц. Доходило даже до 2019 года!

Но вот, год назад чиновники в один голос заявили, что "Динамо" достроят к концу 2017-го. Вице-премьер Анатолий Калинин даже оценил реконструкцию как "хорошо организованную и эффективную".

Не получилось

В чем магия "Динамо"? Неужели на то, чтобы построить годный стадион, действительно нужно пять лет?

Здесь только малое количество от всех стадионов, построенных в мире с 2012 года. Как их корректно сравнить между собой? Давайте подсчитаем, сколько "стоит" одно зрительское место на каждом из стадионов. А заодно — с какой скоростью на трибунах появлялись бы места, если распределить их поровну на каждый день стройки.

Для "Динамо" (при бюджете в $130 млн, вместительности в 20 тысяч зрителей и условии, что стадион сдадут в декабре 2017-го) эти показатели будут равны $6500 за одно место и 11 мест/день. Забегая вперёд, не самый худший результат по цене, особенно если смотреть на восток. Но по темпам строительства — провал.

"Альянц Ривьера" в Ницце: 2 года и 2 месяца

6877 евро за место, 44 места/день

Фото: StadiumDB.com

Стадион на 35 тысяч зрителей построили в Ницце в 2013-м. Это домашняя арена клуба "Ницца". "Альянц Ривьера" принимала матчи чемпионата Европы по футболу 2016 года.

"Казань-Арена": 3 года

$10000 за место, 41 место/день

Фото: confederationscup.net

Домашняя арена ФК "Рубин" на 45 тысяч зрителей. Правда, стоил стадион втрое больше ожидаемого счёта за "Динамо". Но в России умеют строить дорого.

"Амазония" (Бразилия): 3 года

$4642 за место, 39 мест/день

Фото: mochileiro.tur.br

Стадион на 42 тысяч зрителей строили в Манаусе — небольшом бразильском городе размером с Минск — к чемпионату мира 2014 года. Справились за 3 года и $ 195 млн — нам бы хоть так!

"Борисов-Арена": 3 года 6 месяцев

$4420 за место, 10 мест/день

Фото: borisov-arena.by

Стадион для БАТЭ строили с ноября 2010 года по май 2014-го. Он меньше, чем тот, что строят сейчас в Минске. Именно здесь, в 100 км от столицы, сегодня вынуждена проводить домашние матчи сборная Беларуси по футболу.

"Гроупама-Арена" (Венгрия): 1 год и 3 месяца

1818 евро за место, 48 мест/день

Фото: fratria.ru

Домашнюю арену сборной Венгрии и клуба "Ференцварош" соорудили чуть больше, чем за год — и чуть больше, чем за 40 млн евро. Она вмещает 22 тысячи зрителей. Где та венгерская компания, с которой когда-то договаривались на стадион в Минске!

"Конья" (Турция): 2 года

$1023 за место, 57 мест в день

Фото: www.arhinovosti.ru

А на этом провинциальном турецком стадионе есть бассейн и велодром. Вместимость — 42 тысяч зрителей. Цена: $43 млн.

"Матмют Атлантик" (Франция): 2 года

3989 евро за место, 57 мест в день

Фото: Eurosport

Необычный стадион в Бордо стоил €168 млн и был построен в 2013-2015 годах. За время, когда со стадиона "Динамо" демонтировали козырек и часть кресел.

"Кампеон-дель-Сигла" (Уругвай): 2 года 4 месяца

$1095 за место, 42 места/день

Фото: CampeonDelSiglo.com

Стадион на 40 тысяч человек построили в Монтевидео за 2 года. Это стоило $46 млн — втрое дешевле минского стадиона. Правда, здесь нет козырька. Но, видимо, в столице Уругвая он и не нужен.

Стадион ФК "Краснодар": 3 года 5 месяцев

$9411 за место, 26 мест/день

Фото: fckrasnodar.ru

Стадион вместимостью в 34 тысяч зрителей был построен в 2016 году. Проект разрабатывали немцы, строили турки. Владелец клуба заявил, что стадион стоил 20 млрд российских рублей ($320 млн) и "никогда не окупится".

"Ванда Метрополитана" (Испания)

3582 евро за место, 30 мест в день

Фото: El Heraldo

Домашний стадион мадридского "Атлетико" строился 6 лет — с 2011 по 2017 год. "Метрополитана" стоил клубу €240 млн. Фанаты уже выкупили на следующий сезон 45 тысяч кресел из 67 тысяч, которые установлены на арене. Интересно, что "Атлетико" строил свой новый стадион на месте уже существующего, который назывался "Ла Пейнета". Может быть, из-за этого и правда получается долго?