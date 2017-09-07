В центре Минска обнаружили улицу и следы посада XII века 1 7.09.2017, 20:10

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Новую древнюю улицу открыли во время раскопок на месте бывшего бернардинского монастыря по ул.Кирилла и Мефодия.

Археологи во время раскопок на месте бывшего бернардинского монастыря по ул.Кирилла и Мефодия открыли древнюю улицу и следы посада древнего Минска XII века, передает БелТА.

Как сообщил кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси Александр Медведев, улица существовала до XVII века.

Затем на данном участке стали строиться культовые сооружения, гостиница для пилигримов. К концу XVIII - началу XIX века монастырь бернардинцев занимал целый квартал.

«Планировка существенно изменилась. Нам удалось обнаружить предметы XII века, свидетельства нахождения на этом месте домовладений, печей. Самые уникальные находки - свинцовые пломбы, на которых ставились изображения святых или князей. На одном из них был знак «двузубец», который, вероятнее всего, принадлежал Владимиру Мономаху», - сказал Александр Медведев.

По проведенным в Верхнем городе раскопкам рассматривается возможность издания монографии. Всего за последние десятилетия Институт истории НАН Беларуси выполнил более 70 договоров на исследование различных минских объектов.

Наиболее масштабные работы развернулись на территории Минского замчища, капища по ул.Ульяновской, 2-й городской больницы. В частности, что касается последней площадки, то гипотеза о расположении на Троицкой горе древнего Минска не подтвердилась.

Александр Медведев подчеркнул, что город не раз менял свой облик в связи с пожарами или нападениями. Только в районе расположения древнего замка от начала появления города до XIV века было двадцать этапов перестройки.