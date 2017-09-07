Пять причин, по которым «страна не живет Играми» 6 7.09.2017, 20:35

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Когда начинаются проблемы с хлебом, становится не до зрелищ.

— Созданы оргкомитет во главе с премьер-министром, подкомитеты по всем направлениям и Дирекция Европейских игр. К нам уже приезжают различные группы экспертов, консультанты для обсуждения всех деталей, связанных с подготовкой Евроигр. Правительство меня регулярно информирует, что работа ведется, и мы движемся в правильном направлении. Но меня настораживает ряд вопросов, и прежде всего основной — страна Играми еще не живет, — заявил Лукашенко на заседании исполкома НОК.

И хоть озабоченность диктатора в первую очередь была вызвана «оставляющим желать лучшего освещением хода подготовки Европейских игр», «Салiдарнасць» попробовала ответить на вопрос, а хотят ли белорусы вообще жить Играми? И для этого вспомним о наиболее актуальных проблемах.

Зарплаты

Власти не устают обещать белорусам небывалый рост зарплат (ожидание), но тем временем в соседней Польше средний заработок превысил белорусский в три раза (реальность).

Зарплата белоруса вроде бы растет и уже перешагнула 400-долларовый рубеж, но наши реальные располагаемые доходы продолжают падать.

Тратим на еду

Как сообщает Белстат, по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в первом полугодии 2017-го, белорусы тратят на еду 42% располагаемых доходов.

По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что уровень жизни в Беларуси гораздо ближе к бедным странам, чем к богатым.

«Коммуналка» растет

С 1 сентября цены на услуги ЖКХ выросли в очередной раз. Власти в лице замминистра антимонопольного регулирования и торговли Ивана Вежновца объяснили это… ростом доходов населения. Да еще и предупредили о декабрьской индексации цен на ЖКУ «исходя из роста заработной платы, который будет происходить».

Занятость

По итогам июля официальная статистика зафиксировала небольшое превышение количества принятых на работу над количеством уволенных. До этого момента в Беларуси некоторое время наблюдалась обратная картина.

И тем не менее, в регионах многие белорусы до сих пор сталкиваются с проблемой поиска работы с приемлемым заработком. В хвосте списка по соотношению уволенных и получивших работу остается«идеологическая опора» властей — сфера образования.

Демография: вымираем

По официальным данным, в 2016-м рождаемость превышала смертность лишь в Брестской области и Минске.

Скриншот инфографики Белстата

Мы предоставили далеко не полный список проблем, заботящих белорусов. Но даже он дает представление о том, почему многим из нас не до европейских игр.