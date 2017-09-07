Наталья Арсеньева возвращается в Беларусь 7.09.2017, 21:36

Наталья Арсеньева

У белорусов появилась премия за лучшую поэтическую книгу.

Союз белорусских писателей, Белорусский ПЕН-центр и Объединение «Бацькаўшчына» объявили об учреждении литературной премии имени Натальи Арсеньевой за лучшую книгу поэзии.

Первая премия будет вручена в этом году за книгу поэзии, написанную на белорусском языке и изданную в 2016 году. Победителя определит жюри, в состав которого входит Ирина Богданович, Лявон Борщевский, Владимир Глазов, Вальжина Морт и Тихон Чернякевич.

Литературная премия имени Натальи Арсеньевой основана при содействии Фонда культуры и образования Орса-Романо и Харитативного фонда Объединения белорусов Великобритании.

Правом номинирования на премию имени Натальи Арсеньевой обладают издатели, творческие объединения, оргкомитет премии, члены жюри и сами авторы. На них лежит обязанность представить к 1 октября на рассмотрение жюри премии электронные pdf-версии изданий и, если книга издавалась в бумажном виде, два бумажные экземпляры книги. Бумажные экземпляры принимаются по адресу Союза белорусских писателей (Минск, ул. Кузьмы Чорного, 31-906), электронные варианты - по адресу: [email protected]

Наталья Арсеньева - выдающаяся белорусская поэтесса. Ее род по женской линии восходит к Михаилу Лермонтову. Является автором духовного гимна белорусов «Магутны Божа».