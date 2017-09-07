Журналисты назвали любимую фразу Трампа 1 7.09.2017, 21:43

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Оказалось, что у президента США есть любимое слово-паразит.

Президент США Дональд Трамп чаще всего использует фразу «Посмотрим» (We´ll see).

Об этом сообщает Associated Press.

Этой фразой американский президент частенько реагирует на вопросы журналистов о национальной безопасности, направлениях политики и кадровых назначениях.

Также именно этими словами он оценил возможное повышение потолка госдолга ради помощи жертвам урагана Харви - «Посмотрим», а комментируя перспективы сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп предположил: «Посмотрим, как пойдет».

«Это соответствует стратегии непредсказуемости и непринятия окончательного решения. Все всегда гадают. Он [Трамп] постоянно придерживался такой стратегии», - пояснил бывший сотрудник штаба политика Сэм Нюнберг.