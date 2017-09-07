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8 сентября - День белорусской воинской славы

  • 7.09.2017, 22:09

В этот день в 19:00 на Октябрьской площади Минска состоится Акция предупреждения.

8 сентября — День белорусской воинской славы. Это неофициальный праздник, который отмечается с начала 1990-х годов. В 1514 году под Оршей произошла знаменитая битва, напоминает «Еврорадио».

Войско ВКЛ, которым командовал гетман Константин Острожский, разбило втрое большее войско Московского государства, которое пришло на белорусскую землю. Впервые в военной истории тогда наши предки использовали залп из пушек из засады по вражеским войскам.

По случаю Дня белорусской воинской славы в столице пройдет Акция предупреждения против учений «Запад-2017». Акция состоится 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска.


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