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Белорусы попали на подиумы велогонок в Великобритании и Болгарии

  • 7.09.2017, 22:45
Tour of Bulgaria

Четверг стал успешным днем для белорусских велогонщиков.

Василий Кириенко из команды «Скай» стал третьим в гонке с раздельным стартом, который проходил в рамках пятого этапа многодневки высшей категории — «Тура Британии». Чемпион мира — 2015 преодолел 16,2 км за 19 минут и 9 секунд, уступив лишь голландцу Ларсу Боому и бельгийцу Виктору Кампенертсу. В общем зачете Кириенко также идет в топ-3. Многодневка закончится в воскресенье, передает tut.by.

Team Sky

В Елене сегодня началась трехдневная гонка «Тур Болгарии — Юг». Пелотон из 15 команд, включая велоклуб «Минск», ждал этап до Ивайлограда длиной в 225 километров. Победу на нем одержал чемпион Украины Виталий Буц из велоклуба «Кольс», который добрался до финиша за 5 часов, 45 минут и 49 секунд. Вторым стал его партнер по команде Андрей Василюк, а третьим — гонщик «Минска» Константин Клименков. В первой группе из пяти человек приехал и Станислав Божков, но побороться за подиум ему помешала техническая проблема — незадолго до финиша у него спала цепь.

Tour of Bulgaria

Отметим, что по ходу этапа все гонщики «Минска» активно вели гонку, неоднократно атаковали и отбирались в отрывы, но пелотон не отпускал беглецов далеко. Эдуард Ворганов финишировал 9-м (+3.18), Евгений Соболь — 19-м (+9.31), Александр Головаш — 39-м (+26.31), Антон Ивашкин — 40-м (+26.34).

Станислав Божков по итогам первого этапа захватил лидерство в горном зачете, а Эдуард Ворганов идет в нем вторым.

Tour of Bulgaria

Антон Ивашкин разместился на четвертой позиции в классификации самого активного гонщика. В командном зачете велоклуб «Минск» идет вторым, уступая лишь «Кольсу».


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