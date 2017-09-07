Сын Трампа рассказал в Сенате о встрече с юристом из РФ 7.09.2017, 22:30

1,398

Дональд Трамп-младший

Фото: fondsk.ru

Трамп-младший признал, что ожидал услышать компрометирующие сведения о Хиллари Клинтон.

Сын президента США Дональд Трамп-младший признал, что встретился с российским юристом Натальей Весельницкой, потому что она могла располагать компрометирующей информацией о сопернице его отца на выборах Хиллари Клинтон. Об этом в четверг, 7 сентября, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на The New York Times.

Сын американского лидера полагал, что у Весельницкой есть сведения о «характере, квалификации или соответствии Клинтон (должности президента. - Прим.)», цитирует издание этот документ. После получения информации он собирался проконсультироваться со своими адвокатами о дальнейших шагах. Однако встреча оказалась безрезультатной, утверждает Дональд Трамп-младший. Он подчеркнул также, что никогда не вступал в сговор с российским правительством с целью воздействия на исход президентских выборов в Соединенных Штатах.

Как проходила встреча

Встреча Трампа-младшего с российским юристом состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, спустя две недели после избрания Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Встреча была организована знакомым Трампа-младшего - музыкальным продюсером Робом Голдстоуном по просьбе Эмина Агаларова, сына владельца Crocus Group Араса Агаларова. На переговорах также присутствовали зять Трампа Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Пол Манафорт.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Специальный прокурор и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.