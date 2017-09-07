Девять славных битв, предопределивших историю Беларуси 7.09.2017, 23:06

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8 сентября белорусы вспоминают славные военные традиции своих предков.

Чтобы отметить День белорусской воинской славы, в этот день в 1992 году на площади Независимости в Минске белорусские офицеры и солдаты запаса торжественно приняли присягу на верность родной стране и народу. Тогдашняя белорусская армия еще сохраняла верность присяге Советскому Союзу, но вскоре присягнула на верность Беларуси.

Этот праздник приурочен к историческому событию - исторической победе 8 сентября 1514 года соединенных войск ВКЛ и Короны над войском Московского княжества в битве под Оршей, напоминает nn.by.

В этом году отмечаются 503 годовщина этой битвы, которая имела потрясающее влияние на дальнейшую белорусскую историю. Достаточно сказать, что государственная граница между Оршей и Смоленском, определенная после битвы, существенно не меняется вот уже полтысячи лет.

Предлагаем узнать и о других победных баталиях белорусов, без вспоминания которых наши знания о военной истории Беларуси останутся неполными.

- Битва под Грюнвальдом 15 июля 1410 года положила конец вторжению крестоносцев в ВКЛ, закончив кровавую войну с немецкими рыцарями. ВКЛ и Польша были признаны великими державами. В стране и за ее пределами необычайно возрос авторитет князя Литвы Витовта.

- Битва под Оршей 13 июля 1508 г. (своего рода прелюдия к сече 8 сентября 1514).

- Битва на Уле (под Чашниками) 26 января 1564. Как раз после этой битвы мемуарист Федор Евлашовский заметил: : за наступленем и поднесенем войны от короля его милости Жикгимонта Августа с кнезем Иваном московским, былэм первший раз на войне, где и битва была нашим щаслива над москвою року 1564, месяца ген[варя] 26, на Иван полю над рекою Улою.

- Осада и штурм Полоцка в августе 1579 г. 11 августа 1579 года под Полоцком стала армия Стефана Батория, начав 20-дневную осаду, которая завершилась взятием одной из наибольших крепостей на Двине. Отбитие Полоцка польско-литовской армией было первым серьезным успехом в борьбе с Московией во время Ливонской войны. Оно позволило отрезать Ливонию от московского государства и одолеть силу Ивана IV Грозного. Московиты потеряли 2 тысячи военных.

- Битва под Загальем (сейчас Хойникский район Гомельской области), в ходе которой 17 июня 1649 войска Януша Радзивилла разбили казаков полковника Ильи Голоты. Великий канцлер литовский князь Альбрехт Станислав Радзивилл после победы отметил: «Также в Литве, под Загальем в Беларуси, вырубили под корень несколько тысяч казаков, а их предводитель, Голота, который за заслуги добивался от Хмельницкого Княжества Литовского, или нашими, или самими казаками был убит. На похороны получил кол, а вместо траурной процессии - воронью».

- Блестящая победа князя Януша Радзивилла над конной казачьей армией, которой командовал полковник Михаил Кричевский, под Лоевом 31 июля 1649 г.

- Победная битва под Полонкой (теперь Барановичский район) 28 июня 1660 года, в ходе которой вооруженные силы ВКЛ и Королевства Польского победили войско Московского государства под командованием князя Ивана Хованского, начав освобождение территории нынешней Беларуси от московских захватчиков. Битва сняла московскую осаду Ляховичского замка и привела к освобождению земель ВКЛ по Днепр на востоке и Двину на севере.

- Битва на реке Басе (около деревни Господа, недалеко от Чаусов) 8 октября 1660 года, в ходе которой московиты потеряли убитыми и пленными более 1 тыс. человек.