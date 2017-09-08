Сенат разрешил повысить уровень госдолга США 2 8.09.2017, 7:31

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За это решение проголосовали 80 сенаторов, 17 выступили против.

Cенат Соединенных Штатов в четверг одобрил выделение дополнительных средств в размере 15, 25 миллиарда долларов для ликвидации последствий урагана «Харви» и разрешил временно повысить лимит заимствований федерального бюджета США на срок до 8 декабря этого года, сообщает «Голос Америки».

За это решение проголосовали 80 сенаторов, 17 – выступили против.

Накануне президент Трамп провел встречу с лидерами обеих партий в Конгрессе, обсудив меры, которые позволят продолжить финансирование работы федерального правительства в следующие три месяца и повысить разрешенный уровень государственного долга США.

После прошедших в Белом доме переговоров Дональд Трамп неожиданно объявил, что готов поддержать план, предложенный лидерами демократов в Сенате и Палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси.

Согласно этому плану, из общей суммы расходов на устранение последствий урагана «Харви» и других природных катаклизмов 7,4 миллиарда должно быть выделено Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA).Еще 7,4 миллиарда долларов будут перечислены Управлению по городскому развитию, а 450 миллионов долларов пойдут на поддержку программы кредитования малого бизнеса.

В обращении на имя спикера Палаты представителей Пола Райана, конгрессмен-республиканец Марк Уолкер заявил, что он и его коллеги не согласны с объединением двух программ в одном законопроекте, предложив перенести обсуждение поправок к законопроекту о размере государственного долга США на декабрь этого года.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл настаивал на том, что лимит заимствований федерального бюджета может быть повышен на более долгий срок – вплоть до ноября 2018, когда в США должны пройти промежуточные выборы в Конгресс.

Против этой инициативы выступили демократы в верхней палате Конгресса. Как пояснила в четверг Нэнси Пелоси, подобное решение «лишило бы демократов эффективно инструмента» для проведения переговоров с Белым домом и оппонентами из Республиканской партии.