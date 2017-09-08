Ангела Меркель набирает очки в предвыборной гонке 1 8.09.2017, 7:52

Фото: dpa

Конкурирующие с действующим канцлером социал-демократы теряют поддержку избирателей.

За две с половиной недели до выборов в германский бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет поддержку. По сравнению с данными на начало августа социал-демократы потеряли два процентных пункта и набирают лишь 21 процент голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом Infratest dimap. Они обнародованы в четверг, 7 сентября, сообщает dw.com.

ТВ-дебаты не пошли на пользу СДПГ

Как отмечают эксперты, теледуэль канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с ее основным конкурентом, кандидатом от социал-демократов (СДПГ) Мартином Шульцем (Martin Schulz), показанная в эфире ведущих немецких телеканалов 3 сентября, не прибавила популярности СДПГ.

Партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) демонстрируют стабильность. Они набирают 37 процентов голосов респондентов.

Левая партия и Свободная демократическая партия (СвДП) прибавили к рейтингам по одному проценту и получают 10 и 9 процентов соответственно. Для "Альтернативы для Германии" (АдГ) и "Союза-90"/ "зеленых" ситуация не изменилась: 11 и 8 процентов.

Рейтинг Меркель растет

Вместе с тем дебаты в прямом эфире положительно отразились на рейтинге самой Меркель. Если бы выборы канцлера ФРГ были прямыми, она набрала бы 54 процента голосов избирателей, улучшив свой предыдущий результат сразу на 5 процентных пунктов. Позиции Мартина Шульца не изменились: 26 процентов.

В исследовании, проведенном методом социологической выборки, приняли участие 2506 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процента.