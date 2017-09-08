«Наклейки с поиском жены или мужа заказывают три раза в месяц» 3 8.09.2017, 7:59

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Владелец бизнеса виниловых наклеек на авто рассказал о самых необычных методах познакомиться.

СМИ написали о минчанке Виталине Ненарокомовой, которая ищет мужа, разместив об этом объявление со своим номером телефона на собственном «Альфа Ромео».

Такой способ работает куда лучше всяких «тиндеров» и сайтов знакомств: по словам женщины, каждый день она получает минимум три новых звонка.

Журналисты также связались с еще одним жителем Минска, который повесил объявление «Ищу жену, а мать — невестку» на свой автомобиль еще в июне. Зовут его Алексей Коломийцев, ему 27 лет, работает водителем. Правда, почему-то такого успеха, как Вита, он не испытал: за четыре месяца парню позвонили всего 10 потенциальных невест.

Алексей считает: это потому, что девушки не воспринимают подобные объявления всерьез, а еще боятся делать первый шаг. «Они думают, что это шутка, звонят и смеются. А ведь я серьезно! Уже успел наиграться, да и мать тоже спрашивает про невестку!» — рассказал nn.by Алексей.

Как и Вита, он не надеется на знакомство через соцсети и считает, что там лишь теряют время. В качестве будущей жены Алексей хотел бы видеть рядом «хорошую хозяйку с головой на плечах, не очень толстую и ухоженную».

Журналисты предложили парню связаться с Витой, но он опасается, что 39-летней женщине будет не интересно с тем, кто моложе ее на 12 лет.

Из любопытства журналисты позвонили в сервис, который занимается изготовлением виниловых наклеек и спросили, насколько часто белорусы заказывают такие сюжеты.

«С просьбой изготовить наклейки с поиском жены или мужа к нам обращаются примерно три раза в месяц. Чаще всего это делают девушки. У них бывают очень необычные тексты: «Догонишь — выйду замуж», «Голова не болит», «Шуба есть», «Прописка есть»… Ну, и затем следует предложение пожениться и номер телефона. Парни в этом плане скромнее: наклейка, как у Алексея, это для них — верх креатива», — рассказал предприниматель Дмитрий Доморад.

Стоят такие надписи на авто до 13 рублей, в зависимости от размера.