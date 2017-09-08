Британского пиарщика Лукашенко закрывают 3 8.09.2017, 8:12

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Тимоти Белл

Контакты с белорусским диктатором опять сработали как «черная метка».

Руководство скандально известного британского пиар-агентства Bell Pottinger сообщило сотрудникам, что на следующей неделе в компании может быть введено внешнее управление, сообщает ВВС.

Объявление было сделано на совещании в головном офисе в Лондоне. Как сообщается, на встрече присутствовали аудиторы из объединения BDO, нанятые для консультаций по поводу возможной продажи агентства.

От комментариев прессе фирма отказалась.

Основатель Bell Pottinger барон Тимоти Джон Лей Белл, ушедший в отставку в прошлом году, сказал ВВС, что, похоже, «конец уже близок».

Фирма Bell Pottinger растеряла своих клиентов после того, как несколько дней назад была исключена из британской Ассоциации PR-консультантов (PRCA) по обвинению в подогревании расовой ненависти в Южной Африке.

PRCA применила к Bell Pottinger самое жесткое наказание - исключение из состава ассоциации без права восстановления в течение пяти лет. Поводом стало независимое расследование обстоятельств работы Bell Pottinger на южноафриканскую компанию Oakbay Capital, проведенное по заказу PRCA.

Южноафриканская эпопея

Основатель Bell Pottinger лорд Белл считает, что фирму уже не спасти

Oakbay Capital принадлежит семье южноафриканских бизнесменов индийского происхождения Гупта, их состояние исчисляется сотнями миллионов долларов.

В 2016 году в ЮАР разгорелся скандал из-за близких связей семьи Гупта с президентом страны Джейкобом Зумой. Ряд высокопоставленных чиновников страны утверждали, что клан Гупта чуть ли не управляет страной и предлагает президенту кандидатуры для назначения на различные посты.

Тогда Oakbay Capital наняли Bell Pottinger, специалисты которого попытались максимально отвлечь общественное внимание от семьи бизнесменов.

Однако на основании результатов расследования PRCA сделала вывод, что в своей работе агентство допускало грубейшие нарушения корпоративной этики, в частности, используя приемы расовой дискриминации.

Уход с поста директора фирмы ее основателя лорда Белля во многом был связан с его несогласием с методами работы команды по южноафриканскому заказу.

Известные клиенты

После исключения фирмы из союза пиарщиков от сотрудничества с ней отказались все крупные международные компании и известные частные лица, также пользовавшиеся его услугами.

В разное время агентство обслуживало правительство белорусского диктатора Лукашенко, Фонд Пиночета, премьер-министра Малайзии Мохатира Мохамад, жену президента Сирии Асму Асад, легкоатлета Оскара Писториуса, а также лоббировало интересы королевской семьи Саудовской Аравии.

Одним из клиентов Bell Pottinger был Борис Березовский и семья Александра Литвиненко. Основатель агентства лорд Белл был консультантом трех избирательных кампаний Маргарет Тэтчер.

Из-за неоднозначности многих клиентов (например, Оскара Писториуса обвинили в убийстве, а Лукашенко подозревается в расправах над политическими оппонентами) на рынке пиар-услуг основателя агентства и его детище всегда называли очень рисковыми.

В конце 1990-х годов фирма вела кампанию за освобождение бывшего чилийского диктатора Пиночета, арестованного в Лондоне по запросу испанских властей.