Жители Центрального района Минска требуют связи с «большой землей» 8.09.2017, 8:24

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В 21 веке минчане из частного сектора на улице Брагинской живут, как на острове.

Жители частного сектора в районе ул. Брагинская в Центральном районе Минска уже третий год требуют от властей организовать нормальное транспортное сообщение и магазин шаговой доступности, но дело не двигается с мертвой точки. Сегодня люди живут без привычной горожанам инфраструктуры — магазинов, почты, общественного транспорта, пишет сайт ucpb.org.

В офис Объединенной гражданской партии обратилась женщина с необычной просьбой — «Пожалуйста, помогите нам пробить автолавку! Чтобы торговала в нашем районе. Сами мы пишем-пишем, и ничего не получается. В 2015 году «Белкоопсоюз» организовал в нашем районе выездную торговлю 2 раза в неделю, продукты продавали с «Купавы», но примерно через полгода решили, что торговать у нас невыгодно, и автолавка ходить перестала».

Первая реакция — удивление. Читатели, наверное, тоже удивились. Какая автолавка в Центральном районе Минска? Почему человек пришел с этим вопросом в офис ОГП, а не в администрацию или министерство?

Все объясняется просто — и в администрацию района, и в министерство торговли жители района обращались неоднократно, было даже одно коллективное обращение, граждане самостоятельно собрали подписи. Результат — ноль, одни отписки.

Блага цивилизации рядом, а пешком не дойти

Некоторые люди в белорусской столице в 21 веке живут как во времена СССР — до ближайшей остановки километр-полтора, и это в лучшем случае, т.к. частный сектор довольно большой, до поликлиники, аптеки — столько же, купить хлеб-молоко, оплатить коммуналку на почте или в банке — надо ехать «в город», детский сад и школа тоже «в городе».

Конечно, 21 век внес свои коррективы — все услуги можно оплатить через Интернет, продукты привезет «Е-доставка», а большинство семей имеют автомобили. Вроде бы все неплохо складывается — люди живут в городской черте, в Центральном районе, в собственных благоустроенных коттеджах, чего еще не хватает?

Цивилизации! И цивилизованного отношения власти к гражданам, которые всю жизнь работали, платили налоги и продолжают их платить!

В этом районе проживает много пожилых людей, пенсионеров, которые уже не ездят на работу «в город», не водят личный автомобиль, не могут эффективно пользоваться Интернетом, к тому же «хлеб-молоко-соль-спички» никакая «Е-доставка» не возит, для бесплатной доставки минимальная сумма заказа должна быть 25 рублей.

Многие семьи имеют в распоряжении один автомобиль. А если он сломался? А если отец семейства уезжает на нем на работу, и мама с детьми остается дома без транспорта? И таких «а если» можно насчитать не менее сотни. А если мороз? А если гололед? А если плохое самочувствие? А если в 80 лет ноги не идут полтора километра до ближайшего гастронома?.. — То, что для молодого здорового человека легкая пешеходная прогулка, для пожилого нездорового пенсионера, нагруженного покупками, — трудновыполнимая, иногда непосильная задача.

До властей не достучаться — «надо писать Жириновскому»

Николай Иосифович Горошко, пенсионер, 83 года, с 1955 года живет в доме на 2-м Брагинском переулке:

— Ну, как мы живем? — Магазина нет, остановок нет, аптеки нет, почты нет.

Я добивался, чтобы сделали нам магазин, хотя бы вернули автолавку, или сделали бы нам остановку, тогда не надо и магазина — мы вышли, сели на автобус, пару остановок проехали, а там магазинов много.

Сейчас если мне пешком идти в магазин на Долгиновском тракте 2,5 километра туда и обратно — 5 километров, на Орловскую 1,5 километра туда и обратно — 3 километра, и все это с палкой, а назад с сумкой. Так добро, что мне помогает сосед — подвозит в магазин и обратно на машине. А другой раз сидишь дома — все есть, а хлеба нет, и ведь стыдно просить.

В 2015 году Николай Иосифович уже обращался в учреждение «Столичный транспорт и связь» с просьбой продлить маршрут автобуса и организовать остановку на Сморговском тракте, но по какой-то причине его просьбу не удовлетворили. После обращения нанесли размету, установили дорожные знаки на Сморговском тракте, дальше дело не сдвинулось.

Николай Иосифович обращался с просьбой решить проблему к действующему «депутату горсовета», в администрацию района, в министерство торговли и это дало своеобразный результат:

— Меня как очень пожилого человека прикрепили к магазину, чтобы я мог позвонить туда, и продукты мне привезут. Так я говорю: я же не один, у нас большой район и в каждом доме по 2-3 пенсионера живут.

Несмотря на преклонный возраст, Николай Иосифович сохранил бодрость духа и удивительное чувство юмора:

— Написал я обращение в администрацию Лукашенко, чтобы там разобрались с нашей проблемой. Решил сам отнести, подхожу — там везде охрана. Меня двое остановили: вы кто? Я говорю — шпион. Они меня час держали и все по мобильнику выясняли про мою личность. Потом говорят: идите вкруговую, там отдадите свое обращение. Я пришел, там стоит капитан — не принял у меня документы. Я тогда все отправил заказным письмом — и по сегодняшний день ответ дают!

Я теперь думаю так: кину ходить, у меня ноги болят очень, но все равно своего добьюсь. Я напишу в Москву — Жириновскому! И попрошу его так: «Передайте наше письмо Лукашенко, потому что до него не добраться!» Он передаст. Кто-кто, а Жириновский передаст!

Когда-нибудь будет магазин?

На самом деле в этом частном секторе есть место под строительство магазина, и даже была попытка этот магазин построить, но успехом не увенчалась. Предприниматель, взявший на себя обязанности организовать двухэтажный торговый объект, успел выровнять площадку, возвести фундамент и стены, возможно, даже подвести коммуникации, но потом все плохо закончилось — его посадили. За что? История умалчивает. Во всяком случае, жители, с которыми удалось пообщаться, причины не знают. Без хозяина строение пришло в упадок — его под свой «офис» облюбовали местные выпивохи и прочие неблагонадежные граждане. Для блага района недострой снесли, осталась лишь подготовленная площадка.

В июле 2017 г. право аренды участка на 5 лет для строительства объекта торговли пытались продать на открытом аукционе недвижимости, начальная цена — 15570,81 руб. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок — смельчаков не нашлось.

А как же транспорт?

В начале августа активные жители района и волонтеры ОГП провели сбор подписей под обращением в администрацию района с требованием организовать маршрут общественного транспорта таким образом, чтобы жители частного сектора могли им полноценно пользоваться — ездить в магазин, в поликлинику, на работу. 9 августа руководитель Минской организации ОГП Николай Козлов и жители частного сектора Николай Горошко и Алла Томарович передали обращение и более двухсот подписей главе администрации Центрального района И. Бузовскому.

В администрации, возможно, вспомнили и о предыдущих обращениях жителей с просьбой организовать выездную торговлю, об обращении в ГП «Столичный транспорт и связь» с просьбой сделать остановку. И. Бузовский заметил, что если предыдущее обращение не было удовлетворено, значит, не все так просто, существуют «подводные камни», которые не позволяют быстро решить проблему.

«Подводных камней» при решении любой проблемы теперь становится все больше, особенно когда речь идет о рядовых гражданах. Главный «подводный камень» — недостаток средств, есть также очень сложное взаимодействие и согласование, казалось бы, несложных вопросов в различных госструктурах, отвечающих за их решение.

Неделю назад жители частного сектора сообщили, что видели, как автобус идет по новому маршруту — так, как предлагалось в обращении. Прошел пару раз, и теперь снова не видно. Наверное, это была репетиция. Но граждане уже полны надежд — вдруг в этот раз все разрешится.

Было бы весьма кстати, ведь осенью прогулка к ближайшему магазину или автобусной остановке за полтора километра под дождем, по грязи и лужам для Николая Иосифовича и многих других жителей частных домов будет уже непосильной.