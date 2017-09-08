Путин и «поросенок» Ким 3 Александр Немец, kasparov.ru

8.09.2017, 8:31

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Фото: Reuters/KCNA

Есть такая штука – системный подход.

Вкратце это означает сведение группы отдельных фактов и явлений в единую систему. В результате часто становится понятным поведение отдельных элементов этой системы и всей системы в целом.

В своей последней статье "Зато они "делают" ракеты" я показал (мне кажется, убедительно), что успехи Северной Кореи в разработке и испытаниях ракет средней дальности Хвасун-10 и Хвасун-12 в 2016-2017 годах по крайней мере на 80% а может быть и на 95% – это "успехи" России. То есть Москва передала Пхеньяну все технологии и все ключевые детали и блоки, а северокорейцы всего-навсего изготовили некоторые не очень сложные детали и собрали из "Лего" ракету в корпус.

Что происходит сейчас? Москва предельно озлоблена на Америку и злоба с каждым днем нарастает. Рассмотрим "пары событий" (точнее, в каждом случае имеют место две группы событий: одна группа относится к отношения США – РФ, другая группа относится к северокорейским ракетно-ядерным испытаниям):

– Уже в январе-марте 2017 года стало ясно, что проект "Трампнаш" позорно провалился. Напротив, проукраинские и антимосковские настроения в Вашингтоне резко усилились. И в мае 2017 года, после многократных провалов испытаний ракеты Хвасун-10, Северная Корея успешно испытывает ракету Хвасун-12, способную поразить остров Гуам и Аляску. Случайность? Маловероятно.

– В апреле-июне 2017 года Трамп с "подельниками" попал под следствие особой комиссии Роберта Мюллера. Причем в сферу действий этой комиссии попала также вся "верхушка" РФ. А в середине июня Сенат и Палата представителей – весь Конгресс – подавляющим большинством голосов приняли огромный пакет санкций в отношении РФ. И в июле Северная Корея дважды успешно проводит испытание МБР Хвасун-14, способной поразить континентальную часть Америки. Успех сходу, без предварительных неудачных испытаний, обычных для ракетной программы Пхеньяна. Случайность? Нет, не случайность.

– В августе этого года, загнанный в угол, раздувшийся от злости Дональд Трамп подписал пакет санкций против РФ. Отношения США и РФ приблизились к разрыву, стали лишь чуть лучше чем они были в 1962 году, во время "кубинского ракетного кризиса". Одновременно США и Украина вплотную подошли к поставке летального оружия; остался лишь шажок. Вдобавок, Госдеп (по-моему, именно Госдеп) конфисковал у РФ одно консульство и два торгпредства. И 28 июля Северная Корея осуществляет успешный запуск ракеты Мусудан-12 "через Японию" (выдающееся хамство!). А 3 сентября Северная Корея успешно испытывает что-то похожее на водородную бомбу, мощностью в 100 килотонн. До этого Пхеньян испытывал устройства мощностью не более 10 килотонн. Случайность? Нет не случайность.

Тут можно сделать некоторые выводы, и надеюсь что друзья-читатели с ними согласятся.

Такие успехи Северной Кореи в реализации ракетно-ядерной программы – в очень короткий срок, всего-навсего с начала мая по начало сентября этого года – совершенно невозможны без помощи РФ. Доля РФ здесь явно превышает 90%.

Говоря попросту, мы имеем дело с мощной ракетно-ядерной Системой, включающей тысячи ракет и боеголовок и охватывающей территорию РФ (главная компонента Системы) и Северной Кореи (секретная, малая компонента Системы, имеющая некоторую автономность и формально независимая).

Я не преувеличиваю, не рисую шарж. Я абсолютно убежден в истинности данного вывода. В своих предыдущих статьях на данную тему, опубликованных Каспаров.Ru примерно с 12 августа по 4 сентября, я шаг за шагом шел сам и вел друзей-читателей к этому выводу.

Может быть я один такой умный? Нет, украинские эксперты и украинские лидеры уже сами догадались обо всем. Ненависть к путинскому режиму неплохо стимулировала логику.

После мерзкой публикации "эксперта Эльмана" в New York Times 14 августа ("двигатели РД-250 для МБР Хвасун-14 могли попасть в Северную Корею из Украины!"), в течение 15-17 августа президент Порошенко, секретарь СНБО Турчинов, несколько депутатов Верховной Рады, эксперты в сфере ракетно-космических технологий Радченко и Горбулин выступили с опровержениями.

Каждое из этих заявлений содержало вопрос "так может быть РФ является главным спонсором ракетной программы Пхеньяна? И может быть РФ заметает следы с помощью ангажированного эксперта Эльмана?" или прямое утверждение "именно РФ главный "виновник" северокорейских успехов!"

Я об этом писал по горячим следам. И публикации такого типа не прекращаются.

4 сентября представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина выступает за проведение расследования, чтобы установить, благодаря каким странам Северная Корея смогла развить свой ракетный потенциал. При этом Ельченко отметил, что в Совбезе ООН нет официальных претензий к Киеву, также не обсуждается статья The New York Times относительно вероятной связи успеха КНДР в испытании МБР и Украины.

Какие "страны" имел в виду Ельченко, может быть Швамбранию или Гваделупу? Нет, только Россию.

А 5 сентября секретарь СНБО Турчинов прокомментировал последнее предостережение Путина, на совещании лидеров стран БРИКС в китайском городе Сямынь, касательно "последствий" возможных поставок США летального оружия Украине:

"Путин угрожает поставками оружия для мирового терроризма... Это мировые террористические организации, вроде ИГИЛ и Аль-Каиды, или северокорейский режим, угрожающий мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием."

В точку. К сожалению, возможности украинской разведки сейчас ограничены. Дай бог предотвратить теракты путинских спецслужб на территории самой Украины.

А вот и свежая публикация того самого украинского сайта, который еще 9 августа первый сообщил о "российском следе в ракетной программе Пхеньяна", ссылаясь на заявление эксперта из Мюнхена д-ра Шмукера:

"Представитель МИД РФ в ООН Сергей Рябков довел до мировой общественности позицию правительства РФ, согласно которой правительство РФ вынуждено реагировать на дополнительное размещение (мощных) американских комплексов ПВО THAAD в Южной Корее и Японии, способных к перехвату баллистических ракет. Москву возмутило то, что соседи взбесившегося поросенка Кима не одобряют ядерные и термоядерные испытания КНДР и пуски ракет, пролетающих над территорией Японии, и просто вынуждены что-то делать... "

В общем, сегодня Москва поставила свою подпись под авторством в ракетной и ядерной программах КНДР и под северокорейскими агрессивными планами. То есть, Южной Корее и Японии (и Америке) надо понимать, что всего того, что сейчас заварилось в регионе, хочет Москва, а точнее – Путин.

Александр Немец, kasparov.ru