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Подосиновик-великан из-под Пружан открыл грибной сезон на Брестчине

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  • 8.09.2017, 8:36
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Необычный гриб был найден возле деревни Харки Пружанского района.

Фотографию подосиновика, который весит почти килограмм, прислала в редакцию vb.by Анастасия Букса.

Нашла она его 6 сентября возле деревни Харки Пружанского района. Настя родом из этой деревни и собирает грибы с детства.

Вот и в этот день отправилась на «тихую охоту». За несколько часов набрали по 8-литровому ведру разных грибов (лисички, польские, подберезовики, подосиновики и немного белых).

Это не много, пишет девушка, в этих грибных лесах они собирали и много больше. Но главным «героем» дня оказался вот этот подосиновик - к слову, без единой червоточины. Вечером его отварили и торжественно отправили на заморозку.


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