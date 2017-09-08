Акция предупреждения начнется сегодня в 19.00 2 8.09.2017, 8:50

2,420

Белорусов призвали выйти на Октябрьскую площадь в Минске для защиты независимости нашей страны.

Белорусский Национальный Конгресс призвал выйти сегодня, 8 сентября, в 19.00 на Октябрьскую площадь в Минске на Акцию предупреждения.

Заявление о проведении акции под лозунгом «За мирную Беларусь!» было принято на заседании Рады БНК 21 июля в связи с проведением с 14 по 20 сентября беспрецедентных по масштабу российско-белорусских учений «Запад-2017». Многие полагают, что часть российских войск останется после учений на территории нашей страны.

«В начале нашей независимости мы сделали выводы из нашей истории, закрепив в Конституции Республики Беларусь положение о стремлении к нейтралитету, которое нарушается нынешним руководством страны.

Мы заявляем, что будем рассматривать размещение чужих войск на нашей земле как акт агрессии против Беларуси.

Призываем белорусских патриотов принять участие в Акции предупреждения возможной агрессии», - говорится в заявлении Рады БНК.

Акция на Октябрьской площади приурочена к 8 сентября – Дню воинской славы Беларуси, который отмечается в память о победе под Оршей армии ВКЛ во главе с гетманом Константином Острожским над 80-тысячным войском Московии.

«8 сентября — День белорусской воинской славы, день, когда наши предки показали, как нужно бороться за свою свободу. Нам есть что праздновать, и я ожидаю увидеть на площади всех, для кого важна эта дата», - заявил накануне акции один из лидеров БНК, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Во время Акции предупреждения на Октябрьской площади в Минске будет принята Присяга свободы на верность независимой демократической Беларуси.