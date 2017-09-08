Посольство США в Москве возобновило работу с визами 2 8.09.2017, 8:59

Заявления рассматриваются очень медленно из-за нехватки персонала.

Посольство США в Москве возобновило визовые операции, прерванные 23 августа в ответ на решение российских властей ограничить численность сотрудников американских диппредставительств в РФ. Это подтвердила в четверг, 7 сентября, на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает dw.com.

"Оформление виз возобновилось 1 сентября. У нас в посольстве все еще недостаточно консульского персонала и штатных сотрудников, которые занимаются этим вопросом", - подчеркнула она. "В этой связи мы не так быстро рассматриваем заявки", - добавила Нойерт.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что Вашингтон рассчитывает улучшить отношения с Москвой и не хочет на дипломатическом уровне продолжать обмениваться зеркальными мерами по принципу "око за око".

В торгпредстве РФ в Нью-Йорке отказались сопровождать агентов США

Хизер Нойерт также коснулась инспекций, которые были проведены в Генконсульстве России в Сан-Франциско, а также в торговых представительствах РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. "Прежде всего позвольте мне отметить, что российские официальные лица были приглашены сопровождать нас, когда мы производили обход этих объектов в минувшие выходные", - подчеркнула она. "В Нью-Йорке они по какой-то причине решили не делать этого", - добавила представитель Госдепа.

Нойерт также опровергла сообщения СМИ, что сотрудники Федерального бюро расследований якобы проводили обыски в помещениях российских дипмиссии и торгпредств. На месте работали агенты, обеспечивающие безопасность дипломатических представительств и находящиеся на службе в американском Госдепартаменте, пояснила она.

Задача - уравнять численность дипперсонала

В пятницу, 1 сентября, власти США предписали закрыть три российских дипломатических объекта - генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. В Госдепартаменте отметили, что действия США продиктованы необходимостью уравнять численность дипперсонала после высылки сотен американских дипломатов из России.

Москва раскритиковала действия Вашингтона

МИД России в резкой форме отреагировал на закрытие генерального консульства в Сан-Франциско и инспекцию торгового представительства в Вашингтоне, опубликовав специальное заявление, в котором действия властей США названы "захватом" и "враждебным актом". Москва призвала Вашингтон "немедленно вернуть российские дипломатические объекты".