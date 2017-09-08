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Конституционный суд Испании отменил референдум о независимости Каталонии

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  • 8.09.2017, 9:20

Приостановлены и все связанные с референдумом законы, принятые каталонским парламентом.

Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании в четверг, 7 сентября, принял решение о приостановке действия принятого парламентом Каталонии закона о проведении референдума о самоопределении автономии, передает «Интерфакс».

Судебным решением также приостановлены сопутствующие закону о референдуме нормативные акты: о созыве избирательного органа и проведении голосования 1 октября.

Правительство Испании обратилось в Конституционный суд с просьбой аннулировать решения парламента Каталонии, который 6 сентября большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума о самоопределении. Председатель правительства автономии Карлос Пучдемон подписал принятый парламентом законопроект.

Генеральная прокуратура Испании сообщила о намерениях выдвинуть уголовные обвинения против всех депутатов парламента Каталонии, которые проголосовали за проведение референдума о независимости.

В 2015 году парламент Каталонии уже голосовал за независимость от Испании.


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