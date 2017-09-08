В Гродно для школьников ввели новый «дресс-код» 3 8.09.2017, 9:33

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Стало известно, в каких школах детей облачат в форму и пилотки.

В каких школах и гимназиях будет школьная форма, что наденут ученики в новом учебном году и будет ли единый дресс-код для учителей, узнавали корреспонденты vgr.by.

В гимназиях — деловой стиль

В гимназии № 5 с этого учебного года хотят ввести общую форму для пятиклассников. Шить ее будут на швейной фабрике. Родители уже выбрали модели: пиджаки в клеточку и юбки для девочек, брюки и пиджак — мальчикам. Примерная стоимость комплекта — 50–60 рублей, рассказала директор Ольга Хитрушко.

В гимназии № 10 девочкам и мальчикам предлагают носить либо темно-синие кардиганы, либо жилет с эмблемой. В гимназии № 2 просят соблюдать деловой стиль одежды: светлый верх, черный (темный) низ. Такой же принцип и в гимназии № 1 им. Е. Ф. Карского. В костюмах учащихся преобладают синие, черные, коричневые тона. Приветствуются жилетки, бабочки и галстуки. Специальную форму вводить не собираются.

В прошлом году в лицее № 1 проводили эксперимент: администрация пошла на компромисс, предложив совместить вариант делового и повседневного стилей. Однако не все следовали рекомендациям: когда просили подобрать джинсы, не придерживались дозволенных расцветок. В новом учебном году лицеисты потратят примерно 20 рублей на темно-синий жилет и значок с логотипом учреждения.

В школах — китель с шевронами и пилотки

В налогово-экономическом, таможенном и правовом классах СШ № 13, начиная с восьмого, ученики носят специальную форму с шевроном. В СШ № 23 в специализированных классах используют милицейскую форму уставного образца — китель с нарукавным и грудным шевронами, белая или голубая рубашка, брюки, туфли. Для девочек шьют юбки, пилотки и галстуки, по желанию могут быть брюки. В обеих школах униформу приобретают родители, ученики остальных классов придерживаются делового стиля.

В школах № 5 и 15 введен деловой стиль как для учеников, так и для учителей. Но обязательных рекомендаций нет.

Учащиеся школ № 11 и 39 будут одеваться в деловом ключе. На одном из собраний в СШ № 11 подняли вопрос о введении одинаковой формы, но инициативу не поддержали. Сейчас ученики и родители сами решают, что носить на занятия.