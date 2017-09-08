МВД Беларуси начало проверку по факту похищения в Гомеле украинского патриота 8.09.2017, 9:44

Павел Гриб

От момента подачи заявления отца Павла Гриба об исчезновении сына прошло больше недели.

МВД Беларуси начало проверку по факту похищения на территории нашей страны 19-летнего украинца Павла Гриба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

31 августа в УВД Гомельского облисполкома поступило электронное обращение от гражданина Украины Игоря Гриба о том, что его сын, 19-летний Павел Гриб, выехал 24 августа на рейсовом автобусе в Гомель на встречу со знакомой и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Спустя более чем неделю МВД Беларуси удосужилось начать проверку.

«По данному факту в порядке ст. 174 УПК Республики Беларусь ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля проводится проверка. Установлено, что в период пребывания на территории Республики Беларусь гражданин Павел Гриб сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался. В настоящее время его местонахождение не установлено», — отметили в ведомстве.

В МВД заявили, что сотрудники милиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры к установлению пропавшего гражданина Украины. По окончании проверки материалы будут направлены в подразделение Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина Украины.

7 сентября МИД Украины сообщил, что Павел Гриб находится в СИЗО ФСБ Краснодара.

Напомним, о пропаже 19-летнего украинца стало известно 28 августа. Павел Гриб поехал в Гомель на встречу с россиянкой, с которой познакомился в интернете.