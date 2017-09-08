Зидан: Криштиану Роналду — инопланетянин 8.09.2017, 9:52

Зинедин Зидан

Фото: Raddad Jebarah/NurPhoto/Getty Images

Главный тренер «Реала» рассказал, как убеждал форварда провести ротацию игроков в клубе.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что легко смог убедить нападающего Криштиану Роналду в необходимости ротировать состав в конце прошлого сезона. Специалист также выразил восхищение форвардом Каримом Бензема и защитником Серхио Рамосом, сообщает sport-express.ru.

«Мне легко удалось убедить Криштиану Роналду в необходимости ротации, поскольку он умный и сам все прекрасно понимает, — сказал Зидан. — Его бы я также охарактеризовал, как инопланетянина. Серхио Рамоса — как лидера, а Бензема — как чистый талант».