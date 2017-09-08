Николай Статкевич предупредил Мингорисполком об акции на Октябрьской площади 8.09.2017, 9:59

Николай Статкевич

В соответствии с Конституцией белорусы имеют право выйти сегодня в 19.00 на Акцию предупреждения в центре Минска.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич направил в Мингорисполком письмо следующего содержания:

«В соответствии с правом, гарантированным статьей 35 Конституции Республики Беларусь и подписанными нашей страной международными соглашениями, сообщаю о намерении Белорусского Национального Конгресса провести в День белорусской воинской славы 8 сентября на Октябрьской площади Минска акцию предупреждения. Начало акции - в 19.00.

В Беларуси отсутствует законно избранный парламент и, соответственно, легитимная процедура реализации конституционного права на свободу митингов и демонстраций.

Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, сообщаю о нашем намерении провести 8 сентября акцию накануне ее начала.

Прежний опыт сообщений в Мингорисполком о планируемых мирных собраниях показал нежелание городских властей придерживаться законодательства и международных обязательств, взятых на себя нашей страной. Поэтому предлагаю выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия».

Напомним, что Акция предупреждения с требованием отмены военных учений «Запад-2017» начнется сегодня в 19.00 на Октябрьской площади в Минске.