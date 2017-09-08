Мексика объявила посла КНДР персоной нон грата 1 8.09.2017, 10:10

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Ким Хен Ки должен покинуть страну в течении 72 часов.

Министерство иностранных дел Мексики объявило посла КНДР Ким Хен Ки персоной нон грата, ему предписано покинуть страну в течение 72 часов. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Отмечается, что причиной решения властей стали ядерные испытания, проведенные Северной Кореи, пишет newsru.com.

Как заявили в МИД страны, такими действиями власти Мексики выражают "абсолютное неприятие недавних ядерных испытаний КНДР", которые нарушают нормы международного права и представляют собой серьезную угрозу для азиатского региона и всего мира.

"Мексика подчеркивает полную поддержку усилиям Совета Безопасности ООН, направленным на денуклеаризацию Корейского полуострова, и призывает действовать сообща в деле мирного урегулирования нынешнего кризиса" (цитата по "Интерфаксу"), - говорится в документе.

Агентство Reuters отмечает, что Мексика обычно придерживается позиции нейтралитета в международных отношениях, однако в последние месяцы выступает с резкой критикой правительств Венесуэлы и КНДР, поддерживая позицию президента США Дональда Трампа.

В минувшее воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Незадолго до этого страна провела очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над Японией.

В связи с последними событиями Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором США заявили о намерении в течение недели распространить проект новой резолюции, предусматривающей дальнейшее усиление санкций в отношении Северной Кореи.

По данным Reuters, Вашингтон предлагает наложить эмбарго на поставки нефти в КНДР, запретить экспорт текстильной продукции республики и наем северокорейских рабочих за границей. Документ также предлагает ввести персональные санкции в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына.

Для принятия резолюция должна набрать девять голосов "за" от 15 членов Совбеза ООН. Если хотя бы одна из стран, обладающих правом вето, - Великобритания, Франция, Россия и Китай - выступит против, документ не будет принят.