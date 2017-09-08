В Минске подорожала коммуналка 3 8.09.2017, 10:11

3,489

В столице повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги населению.

Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Документ утверждает новые фиксированные тарифы на услуги, субсидируемые государством. Речь идет о техобслуживании дома, водоснабжении, водоотведении (канализации), техобслуживании лифта и капремонте дома, пишет onliner.by.

Тариф на техническое обслуживание жилого дома теперь составляет 0,1084 рубля (было — 0,1004), тариф на водоснабжение — 0,5748 (прежде — 0,5322 рубля), на водоотведение — 0,3838 рубля (ранее — 0,3554). За техобслуживание лифта каждый проживающий заплатит в месяц 1,28 рубля (прежде действовал тариф 1,19). За капремонт одного квадратного метра в месяц придется отдавать 0,0953 рубля вместо 0,0883.

Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, не менялись.