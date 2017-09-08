Суперураган «Ирма» приближается к югу Флориды 8.09.2017, 10:24

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Фото: NOAA/NASA Goddard MODIS Rapid Response Team

Тысячи людей покидают прибрежные районы штата.

Авиакомпании сообщают, что раскуплены все билеты на рейсы из Флориды до будущей среды. Представитель компании United заявил, что с 9 по 11 сентября будут отменены все вылеты и прилеты в штат. Будет остановлена работа двух АЭС, svoboda.org.

Обрушившись на острова в Карибском море, ураган унес жизни пяти человек. По данным Красного Креста, от его последствий пострадали миллион 200 тысяч людей, а в ближайшие дни этот показатель может достичь 26 миллионов.

По данным французских метеорологов, ураган «Ирма» побил рекорд, сохраняя более 35 часов категорию 5 - скорость ветра в эпицентре составляет 295 километров в час. Силу суперурагана «Ирма» может сохранять еще день или два.

В четверг Сенат США одобрил законопроект об увеличении расходной части бюджета на 15 с четвертью миллиарда долларов - с учетом помощи семьям жертв и пострадавшим от последствий урагана «Харви», а также гуманитарных операций в связи с возможными последствиями урагана «Ирма». «Харви» унес жизни около 50 человек в штатах Техас и Луизиана; более миллиона жителей покинули свои дома.