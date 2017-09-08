Леонид Заико: Правительству нужно выдать лопаты и отправить маршем по проспекту 12 8.09.2017, 10:35

6,224

Декрет о «тунеядцах» - наивное представление о современном труде.

«Лопату в зубы – и работать!» Согласятся ли с этим граждане? Те, кто в действительности хочет иметь работу по специальности и получать достойную зарплату? Почему власть маниакально пытается реализовать то, что не имеет ни логического объяснения, ни экономической целесообразности?

Вопросы, которые интересуют миллионы людей. Cайт ucpb.org искал ответы на эти вопросы вместе с доктором экономических наук, профессором Леонидом Заико.

Ошибка с декретом была допущена с самого начала, идею подбросил Михаил Мясникович, потом она как-то развивалась, приобрела форму декрета. Это вызвало возмущение у людей. Экономического смысла в этом никакого не было абсолютно. Брать деньги за то, что люди не имеют работы, это глупо.

А так как дальше надо было объяснить, зачем вы, ребята, такие глупости принимали, то любимый всеми Лукашенко сказал, что это не имеет никакого экономического, социального значения, а психологическое и идеологическое – чтобы люди работали. Можно подумать, что люди вообще у нас в Беларуси не умеют работать. По этике труда Беларусь вообще была лидером среди стран Советского Союза.

Да. Более того, мне перезванивают мои знакомые врачи, их заставили смотреть, кто получал медицинскую помощь, где эти люди. Они, наконец, узнали, что у них много пациентов умерло, они, наконец, узнали, что молодые ребята уехали десятками, сотнями из Беларуси. Прозрели. Людей отвлекали от всего этого дела. Ну это такая глупость... Глупость может быть в квадрате, а может быть и в кубе. Вот она начинает увеличиваться из квадрата в кубе, а потом будет в пятой степени. Поэтому это глупость просто.

Фраза про «лопату в зубы» - какое-то наивное представление о современном труде, современной специфике развития производства, потому что я тут представляю, что Александр Григорьевич – такой певец физического труда. В 19 веке 90 % энергии, которая была в производстве, это была мускульная сила людей и животных.

И сейчас призывать к тому, чтобы брать какую-то лопату, инструмент, там, молоток или что-то еще, это опасно, потому что это препятствует развитию технического прогресса. Нам нужны специалисты по роботам, по IT и прочее. А лопаты – лопаты я бы выдавал раз в неделю правительству, чтобы они ходили маршем по проспекту и пели песню какую-нибудь такую – хорошую, рабочую.

Это неправильно, это опасно – увеличивать долю физического неквалифицированного труда. И вообще ловить людей, заставлять их или как-то обязывать, чтобы они что-то копали, что-то делали – это мне напоминает, во-первых, так в Северной Корее делали.

Потом такой массовый физический труд был в Китае. Я в Китае работал тоже, и там считалось, что профессор должен поработать на автосборочном заводе или в деревне. Ну, в деревню их тоже можно всех послать, а можно подальше еще послать. Поэтому с научной точки зрения это неправильно и это опасно.

После того как Лукашенко завизирует новое пришествие декрета уберут эти все глупости, которые – уже сейчас там обещают: “Ребята, мы вернем вам деньги в 18 году, за 17 год можете не платить вот эти 20 базовых величин”. Затем пройдет какое-то эпохальное заявление о том, что “мы изучили...”, а мы плохо знаем состав наших трудовых ресурсов, их структуру, особенно региональное исполнение.

Но я не вижу пока исследований. Прежде чем говорить о 1 октября, надо дать слово специалистам – социологам, демографам в разных структурах университетских и академических. Вообще, я хочу сказать, что вообще бы лучше это не обсуждать. Принять какие-то поправки и написать: “Декрет был неправильным”.

Вообще-то, вы знаете, у нас нет такой практики, но ошибки допускают все. И я ошибки допускаю, и вы ошибки допустили тоже в свое время, наверное. Поэтому мы здесь сидим. А умение признавать ошибки – это штука довольно-таки важная.

Лукашенко признает ошибки. Я даже удивился. Скажем, когда он сказал, что надо брать за выезд людей за границу по 100 долларов. Он сказал: “Ну, вот ляпнул, понимаешь...” Ну, ляпнул. Такой же ляп и декрет. Ну, пускай он не скажет, пускай...

Кочанова и Мясникович – это просто придатки, так сказать, большой машины. Ну, Кочанова – из социальной политики, она не специалист, никто ее не знает. Вот была Антонина Морова министром труда, так она была доктор наук, специалист, она понимала все.

А сейчас если человек приходит из Жилищно-коммунального хозяйства... Вы понимаете, как интересно! Ведь Мясникович тоже из ЖКХ пришел! И Кочанова из ЖКХ. У нас домоуправы... А Александр Григорьевич потом рассчитывается, он потом страдает из-за них, из-за таких домоуправов.

Может произойти движение рабочьей силы. Россия нуждается в рабочей силе. Но сейчас все делают ставку на высококвалифицированную рабочую силу – компьютерщики, программисты, инженеры, специалисты в области социальных наук (в меньшей степени, конечно), врачи – высокий спрос, скажем. Если врач в Европе получает 10 тысяч долларов в месяц, наш 10 тысяч долларов только в кино видит.

Поэтому такое движение рабочей силы может произойти, и беларусам немного осталось до того, чтобы понять и разобраться, что, ребята, если здесь вы воспринимаетесь, как потенциальные трудовые китайские армии, то меняйте место жительство. Молодежь так и делает. И подтолкнуть миграцию – ну, уже подтолкнули.