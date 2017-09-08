Как Беларусь могла стать экономическим тигром, но стала черепахой 9 8.09.2017, 11:34

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Беларусь - аутсайдер в Европе по темпам проведения реформ за последние 25 лет.

Украинский журнал «Новое время», основываясь на данных отчетов Европейского банка реконструкции и развития, составил рейтинг стран, которые активнее всего проводили экономические реформы в период с 1991 по 2016 год, пишет «Салідарнасць».

В числе лучших ожидаемо оказалась Эстония, Польша и Словакия, которые в это время активно проводили приватизацию, улучшали условия для ведения бизнеса, совершенствовали работу госаппарата. И результат не заставил себя ждать: например, эстонские власти уже к 2006 году смогли привлечь в страну иностранных инвестиций на сумму 9,5 миллиардов долларов.

Благодаря этому в первой половине 2000-х экономика Эстонии росла минимум на 6% в год, а иногда и более чем на 10%. Причем, не за счет газовых и нефтяных субсидий соседнего государства. Соответственно, росли и зарплаты – к примеру, по данным за второй квартал 2017 года средняя зарплата в этой балтийской стране составила 1242 евро.

Весь список стран-реформаторов выглядит так.

Беларусь в нем оказалась на четвертом с конца месте – в компании с Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Справедливости ради, стоит отметить, что наша страна продемонстрировала определенный прогресс в сельском хозяйстве, дорожной инфраструктуре, а также эффективности использования материалов. Однако другие важные направления, судя по данным международных экспертов, белорусские власти де-факто реформировать отказались.

Пугает в этой ситуации то, что Беларусь из самой перспективной страны бывшего Советского союза, которая могла стать экономическим тигром в регионе, за прошедшие четверть века превратилась в аутсайдера по темпам экономического роста. Очень медленно в стране идут не только реформы, но и развитие в целом.

Ту же Эстонию нередко называют экономическим тигром – за быстрый скачок, который страна смогла сделать после 1991 года. К сожалению, Беларусь в этом плане напоминает скорее черепаху, которая застряла в советском панцире – и, даже делая шаг вперед, всегда старается сделать полшага назад.