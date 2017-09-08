Bloomberg: Путин засылает в Украину «троянского коня» 3 8.09.2017, 10:43

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Нет, Владимир Путин не стал вдруг «голубем мира».

Его последнее примирительное предложение по Украине стоит расценивать адекватно - как очередную попытку добиться своего. И относиться к ней надо соответственно.

Об этом в редакционной статье пишет издание Bloomberg, напоминая, что после того, как Путин предложил ввести миротворцев ООН в Донбасс, немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль сказал, что он "рад" и "удивлен" внезапным предложением Кремля. Ведь российская сторона отвергала все предложения относительно миротворческих миссий до этого времени. Издание замечает, что все, кто знает Путина, не должны быть такими легковерными, как Габриэль.

Когда украинское правительство и его западные союзники тоже призвали ввести миссию ООН в Донбасс, они справедливо настаивали, чтобы миротворцы также следили за украинско-российской границей, через которую Москва перебрасывает оружие и войска, чтобы разделить соседнюю страну еще больше. Но Путин хочет, чтобы международные силы патрулировали лишь неофициальную линию разграничения между захваченными территориями и украинской армией. Его цель, очевидно, заключается в том, чтобы силы ООН помогли закрепить фактическую независимость поддерживаемых Россией марионеточных "республик".

Стратегия относительно Украины, которая включает также аннексию Крыма через так называемый "референдум" в 2014 году, - это часть долгосрочной цели Путина создать целый ряд "замороженных" конфликтов у российских границ. Они должны служить "буферной зоной" между Россией и тем, что российский президент называет "враждебным Западом". Этой цели служат также другие самопровозглашенные "республики": Приднестровье в Молдове, а также Абхазия и Южная Осетия в Грузии, которые Москва оторвала в ходе войны в 2008 году.

"Запад должен видеть в последнем предложении Путина относительно Украины то, чем оно является: троянского коня, который закрепит пророссийские силы на Востоке Украины. Разговоры об отправке миротворцев ООН должны начинаться с понимания, что миротворцы будут патрулировать украинско-российскую границу и бороться с переброской российской военной помощи сепаратистским регионам", - говорится в статье.

Издание добавляет, что США и их союзники должны серьезно рассмотреть меры, которые усилят позиции Украины на переговорах о полном восстановлении ее суверенитета включительно с передачей летального вооружения, в частности ракет Javelin. Также Запад должен прямо заявить украинскому правительству, что без уничтожения коррупции и наказания тех, кто совершил военные преступления, объединить общество не удастся.

Украинский конфликт действительно стал менее интенсивным и исчез из заголовков международных изданий. Но это не улучшение ситуации, это то, чего Путин на самом деле хочет.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил о том, что допускает присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Но речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ". А сами миротворческие силы "должны находиться на линии разграничения, и ни на каких других территориях". В тот же день представитель РФ в ООН Василий Небензя направил проект российской резолюции о миротворцах в руководящие органы ООН.

В ответ на предложение Путина в МИД Украины заявили о том, что развертывание миротворческой миссии ООН в Донбассе должно быть согласовано с Киевом, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль украинско-российской границы. Кроме того, не может быть речи об участии в миссии военнослужащих или граждан страны-агрессора, а также получении согласия подконтрольных Кремлю группировок ОРДЛО на проведение миротворческой операции.

В среду, 6 сентября, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности ООН письменное изложение украинской позиции относительно миротворческого контингента в Донбассе.