Четыре причины, почему iPhone 7 будет лучше iPhone 8 5 8.09.2017, 10:46

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12 сентября Apple покажет новый флагманский смартфон.

Скорее всего, его назовут iPhone 8 или iPhone X Edition. Но после презентации самой популярной моделью компании, вероятно, станет iPhone 7. Портал tut.by рассказывает, почему это может произойти и чем нынешняя «семерка» лучше еще не анонсированной новинки.

Стеклянная задняя панель

Судя по многочисленным «утечкам» информации, корпус нового флагманского смартфона Apple будет изготавливаться из стекла. Благодаря этому аппарат, скорее всего, получит функцию беспроводной зарядки. Вместе с тем устройство получится более хрупким.

В iPhone 7 и iPhone 7 Plus задняя панель выполнена из алюминия, благодаря чему смартфоны тяжелее деформировать при падении или другом механическом воздействии. Замена стеклянной задней панели iPhone 8 наверняка будет стоить ощутимо выше подобного ремонта в нынешних смартфонах производителя.

Безрамочный дисплей

Ожидается, что одной из отличительных особенностей iPhone 8 станет большой, практически безрамочный дисплей на 5,8 дюйма. Он займет всю фронтальную сторону девайса, за счет чего механической клавиши Home в смартфоне не будет.

Нынешние iPhone 7 и iPhone 7 Plus оснащаются «классическими» дисплеями диагональю в 4,7 и 5,5 дюйма. При выходе панелей из строя (например, вследствие удара или падения) ремонт зачастую встает в половину стоимости нового смартфона.

Скорее всего, замена безрамочного дисплея iPhone 8 окажется еще более дорогостоящей. Кроме того, за счет отсутствия клавиши Home устройством может оказаться не очень удобно пользоваться одной рукой из-за случайных нажатий.

Производительность

С каждым поколением «железо» флагманских смартфонов обновляется и становится более производительным. Вероятно, iPhone 8 не станет исключением и получит максимально возможные на сегодняшний день технические характеристики.

Но сказать, что прошлогодним iPhone 7 и iPhone 7 Plus не хватает мощности, нельзя. В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu оба смартфона набирают порядка 160−170 тысяч баллов и входят в рейтинг самых производительных смартфонов в мире. Это означает, что запаса по мощности iPhone 7 и iPhone 7 Plus хватит еще на несколько лет вперед.

Цена

Самым большим преимуществом iPhone 7 перед его будущим преемником является более низкая стоимость.

По сообщениям сразу нескольких источников, официальная цена на младшую модификацию iPhone 8 с 64 ГБ встроенной памяти установится на уровне в 999 долларов. За версии на 256 и 512 ГБ покупателям придется заплатить соответственно 1099 и 1199 долларов.

Цена на младшую модификацию iPhone 7 с 32 ГБ собственной памяти в онлайн-магазине Apple составляет 649 долларов, а версии на 128 и 256 ГБ предлагаются за 749 и 849 долларов.

Вероятно, на презентации также покажут iPhone 7S и iPhone 7S Plus со схожим с нынешними моделями дизайном и ценой на уровне в 649 и 769 долларов за базовые модели.

С учетом этого стоимость находящихся сейчас в продаже iPhone 7 снизится еще больше, а значит они станут еще более привлекательными.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят актуальные модели смартфонов Apple.