Родители: Из-за графика «под Колю» постоянно опаздываем на работу 20 8.09.2017, 10:59

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О том, чем именно занимаются до начала занятий в 9.00 их дети, большинство родителей даже не догадывается.

Многие минские школы и гимназии после высказывания Лукашенко о том, что «раньше 9 утра уроки начинать не надо», перешли на график «под Колю». С этого времени решили организовать занятия и в новой средней школе № 61, которая находится возле жилого комплекса «Маяк Минска».

Журналисты tut.by подежурили с 8.00 у крыльца этой школы и посмотрел, во сколько приводят родители младшеклассников на занятия.

Несмотря на то что до занятий еще целый час, школьный двор в 8 утра вторника не пустует — одновременно приходят по 5−6 детей, в основном — ученики младших классов, которых привозит кто-нибудь из взрослых. Одной из первых к школе пришла пожилая пара с внуком-второклассником.

— А куда нам его девать позже? — кивнула головой в сторону мальчика женщина. — Родители к восьми на работу пошли, а мы с дедом внука привели, и сами побежим к 9.00 на работу — деньги ж надо зарабатывать. У нас в классе не мы одни приходим рано, человек семь наберется.

Все родители школьников объясняли, что приводят детей пораньше, потому что самим нужно торопиться на работу. У некоторых трудовой день и вовсе начинается в 8.00 или 8.30.

— Приходится опаздывать, но руководство понимает, — говорит папа первоклассницы Марии.

О том, чем именно занимаются до начала занятий их дети, взрослые не знают, «главное, что под присмотром». В СШ № 61 для младшеклассников с 8.00 открывают классы, где они могут порисовать или полистать книгу, в это время за ними наблюдает воспитательница. Дети постарше до 9.00 ждут начала занятий в фойе.

— Сидим, повторяем уроки или просто общаемся, — говорит семиклассница Нелли.

Больше всех сегодня повезло старшекласснику Егору — коротать время в коридоре ему не придется, мальчик пришел в школу рано, чтобы поплавать в бассейне.

— Но даже если занятий в бассейне нет, некоторые все равно приходят в школу рано. Потому что не в Минске живут. У нас, например, пару человек из Боровлян родители привозят, а потом уже сами на работу едут.

Журналист подсчитал, что около 8.00 в школу пришло более сотни учащихся.

— Рано? Ну как еще, ведь у меня еще двое детей, всеми надо заниматься, — с улыбкой пояснила молодая женщина.

К 8.30 двор заполнили дети, сосчитать их уже непросто.

— А я всегда минут за 20−30 на занятия прихожу. Пока потусуюсь, поздороваюсь со всеми, так и время пройдет, — говорит старшеклассник Александр.

Напомним, в Министерстве образования отмечают: до начала занятий, с 8 или даже с 7.30, в школе должен быть открыт класс или несколько классов, где дети могли бы заняться чем-то полезным. За учениками может присматривать социальный педагог, или психолог, или дежурный учитель.

— Где-то, может, учитель до уроков проведет классный час, чтобы дети не находились долго в школе. Мы говорим о том, что руководство школы должно грамотно составлять расписание, — объяснила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая. — Но надо понимать, что не каждому ребенку нужно приходить к 8 часам. Большая часть радуется, что можно дольше поспать.