Синоптики рассказали о погоде на выходные 8.09.2017, 11:20

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В субботу в отдельных районах по северу страны пройдут дожди.

8 сентября погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах дожди. Утром местами слабый туман. Ветер западный, слабый до умеренного, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление будет расти. Об этом сообщает Гидромет.

9 сентября ожидается поступление теплых воздушных масс на территорию страны с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем от +17°С по северу до +25°С по югу страны.

10 сентября по-прежнему погоду будут формировать теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем от +19°С по северо-востоку до +27°С по югу страны.