Учения «Запад-2017»: Что на уме у Путина? 3 8.09.2017, 11:46

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Программа учений схожа с программой «Запад-2013», после которых Россия оккупировала Крым.

В столице Эстонии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, министры обороны стран-членов Евросоюза обсуждали запланированное создание оборонного союза, сообщает австрийское издание Kurier (перевод – inopressa.ru).

Форму давно обсуждаемый союз обретает на фоне непростых отношений между Россией и ЕС, говорится в статье. «Прежде всего восточноевропейские члены ЕС (...) опасаются новых попыток экспансии со стороны Москвы».

«Усиливают эти опасения и запланированные военные учения, в которых примет участие и союзная России Беларусь (...). По официальным данным, в учениях «Запад-2017» примут участие до 13 тыс. военных - НАТО, однако, сомневается в достоверности заявленного числа участников».

По оценкам экспертов альянса, в учениях могут быть задействованы до 100 тыс. военнослужащих. «Запад-2017» станет за несколько месяцев до ожидаемого переизбрания Владимира Путина крупнейшими учениями со времен Второй мировой войны», - отмечает автор публикации.

«НАТО исходит из того, что Россия, намеренно занижая число участников, желает обойти обязательства, касающиеся прозрачности учений. В случае, когда в учениях принимают участие более 13 тыс. военных, страна-член ОБСЕ обязана допустить широкомасштабное наблюдение за маневрами». Россия, со своей стороны, называет подобную информацию поводом для наращивания присутствия войск НАТО у российских границ, указывает издание.

«В ходе проводимых раз в два года стратегических учений, по официальным данным, прорабатываются действия по отражению атаки со стороны Запада. Однако многие политики в соседних странах, а также представители белорусской оппозиции сомневаются в ненаступательном характере учений. В ходе этих учений может, к примеру, отрабатываться переброска войск на Запад или молниеносная мобилизация десятков тысяч военных», - полагает автор.

«Программа нынешних учений, - говорится в статье, - схожа с программой учений «Запад-2013», после которых спустя всего несколько месяцев Россия аннексировала в 2014 году Крым - при помощи отработанных на учении действий».

По мнению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, вслед за учениями произойдут «нарушения границы». «Противники белорусского правительства и эксперты на Западе вот уже несколько месяцев выражают опасения в связи с тем, что российские войска могут остаться на территории Беларуси после окончания учений», - говорится в статье.

Польский тележурналист Якуб Бернат, работающий на оппозиционном белорусском спутниковом телеканале, говорит и о другой форме зависимости - о «колонизации» белорусского населения российскими СМИ и влиянии Кремля.