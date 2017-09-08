Власти требуют досрочно оплатить налог на недвижимость 19 8.09.2017, 11:54

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Белорусов подгоняют с налогом на недвижимость и землю.

Налоговики напоминают физлицам, что земельный налог и налог на недвижимость нужно заплатить до 15 ноября, но просят поторопиться и сделать это «прямо сейчас». «Во избежание возникновения проблемных вопросов просим не откладывать уплату на последний день, а произвести ее уже прямо сейчас», — отметили tut.by в инспекции МНС по Витебской области.

В налоговой уточняют, что уплатить сбор можно любым удобным для плательщика способом: наличными через банк, почту, налоговому инспекцию, а также поселковый, сельский исполнительный и распорядительный орган.

Внести налог также можно через интернет-банкинг или инфо-киоск. «Физические лица — члены гаражных кооперативов и садоводческих товариществ могут внести налоги в кассу этих организаций», — добавили в инспекции МНС по Витебской области.

— Если физлицу не вручили извещение на уплату земельного налога или налога на недвижимость за текущий год или физическому лицу, имеющему право на льготы по налогам, такие льготы не предоставлены, таким лицам необходимо обратиться в налоговый орган по месту расположения объекта недвижимости для уточнения сведений об объектах недвижимости или получения налоговых льгот, — уточнили в инспекции МНС по Витебской области.