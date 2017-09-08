Стали известны подробности ЧП в цирке-шапито в Заславле 8 8.09.2017, 12:15

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Фото: Максим Малиновский

Все случилось до начала представления, когда зрители только-только рассаживались по трибунам.

ЧП в Заславле случилось вчера в полседьмого вечера. По словам очевидцев, во время рассадки в шатре цирка шапито неожиданно стала складываться часть трибун, и люди упали. По данным МЧС, пострадали шесть человек, двое из них отправили в больницу. Очевидцы считают, что пострадавших намного больше. Руководство цирка говорит, очевидцы и журналисты переоценили масштабы происшествия. А следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении директора, пишет onliner.by.

По словам очевидцев, все случилось до начала представления, когда зрители только-только рассаживались по трибунам.

— Мы стояли минут 20 и ждали, пока всех начнут запускать. Мама спросила у мужчины, который проверял билеты: почему у вас все так неорганизованно? Он ответил, что два цирка только что приехали, и еще что-то непонятное. Видно было, что у них «запара». Когда мы с трудом сели на место (не было ни номеров, ни секторов), сотрудники еще лазили по конструкциям и поправляли какие-то провода. Народ прибывал, — говорит читательница с ником Zzznak. Она была на представлении с мамой и двумя детьми.

Фото: СК

— Я почувствовала, как сиденье под нами движется, и вдруг они сложились. Все было как в замедленной съемке. Дикие крики, плач. Все пытались встать, хватали детей и выбирались через брезент. Я выносила детей. Моя мама выбиралась на коленях. На улице на земле лежали детки, над ними бились в истерике мамы. Все плакали, кричали. Дети были в шоке. Да и все остальные тоже. Все было ужасно страшно, — говорит женщина.

На место прибыли скорые и спасатели МЧС. По данным телеканала СТВ, пострадали двое детей (девочка 8 лет и мальчик 12 лет) и четверо взрослых, среди которых — одна беременная женщина.

Фото: СК

Двух детей врачи после осмотра отпустили домой. Двое взрослых также отказались от госпитализации. Беременную женщину отправили в роддом №2 Минска, пострадавшую пенсионерку — в Минскую областную больницу. Сейчас, по данным СК, в больнице находится один человек.

— Думаю, пострадавших было больше. Я повредила спину, но боль почувствовала только дома, когда меня немного отпустило. Естественно, я не обращалась в больницу. И таких очень много, — добавляет читательница.

— Около цирка стояли три машины скорой помощи: одна из них — около человека, лежащего на чем-то деревянном (как потом узнала, это был ребенок, и он живой). Видела, как папа уносил малыша с полностью перебинтованной стопой и как двум женщинам делали укол, — рассказала нам Екатерина, гулявшая в парке во время ЧП. — Спросила у очевидцев, что случилось, так одна женщина рассказала: сидела она на краю с ребенком, как вдруг трибуны начали падать волной. Ее внуку прижало ногу, а она получила ушиб. Позже, минут через 15, приехала еще одна карета скорой помощи, и в нее повели молодую беременную женщину (точно не знаю, но у нее, скорее всего, что-то с рукой).

— Не все обратились за помощью. У детей переломы! У мальчика, как оказалось, в нескольких местах сломана нога. Женщина стояла с разбитой головой, но отказалась от помощи и ушла оттуда поскорее. Я уже не говорю про испуг и стресс у детей и родителей, который они пережили, — сообщает пользователь с ником Dimik89.

Утром цирк на месте, а «все о переломанных позвоночниках — чушь»

Наутро после ЧП в Заславле вокруг цирка пусто. Шатер на месте. Рядом ходят работники шапито.

— Вчера вечером сотрудники МЧС приезжают: «А что у вас случилось? Нам сказали, что купол рухнул!» — сотрудники цирка уверены, что СМИ переоценили масштаб происшествия. — Та же женщина беременная внизу сидела. Мы ей сами посоветовали перестраховаться и обратиться в больницу. Все, что пишут о переломанных позвоночниках, чушь и слухи!

Вход в шатер опломбирован следователями. Что вчера произошло по версии шапито?

— Мы планировали дать два представления, но билеты продавались плохо. Поэтому должно было состояться одно. Все шло по плану. Вокруг арены построили 8 рядов из металлоконструкций, — говорят в цирке. — Поверх — деревянные доски для сидения. Высота конструкции (на уровне 8-го ряда) около 1,2 метра. И вдруг на наших глазах трибуна стала заваливаться вбок и сложилась.

Очень аккуратно владельцы шапито говорят о вмешательстве третьих сил.

— У нас гастрольная деятельность с 2001 года. Самому цирку 4 года. Никаких сломанных деталей конструкции обнаружено не было. Не хочется об этом говорить, но похоже на происки тех, кто не заинтересован в нашей работе в Заславле… — рассуждают в шапито.

По словам циркачей, они пока сами не знают, что будет с шоу и проданным билетами. Говорят, что это интересовало и самих зрителей больше всего.

— Сегодня опять встречаемся со следователями. После этого станет понятно, что делать дальше, — говорят тут.

Директору цирка может грозить до 2 лет лишения свободы

Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело в отношении директора цирка-шапито «Сириус», который не обеспечил надлежащее оказание услуг в виде концертной деятельности.

— Следствием проведен осмотр места происшествия, к которому привлекались криминалистическая лаборатория Следственного комитета, следователи областного управления УСК по Минской области, специалисты МЧС, эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Действия директора ЧКРУП «Цирк-Сириус» квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 338 (оказания услуг, не отвечающие требованиям безопасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

— В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Допрашиваются свидетели, очевидцы, пострадавшие, а также работники цирка и должностные лица, — отметила Татьяна. — Следствием затребована вся необходимая документация по изготовлению и эксплуатации циркового оборудования, зрительских трибун, а также регламентирующая технику безопасности по оказанию данного вида деятельности. Устанавливаются причины и иные обстоятельства произошедшего.