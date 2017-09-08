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Крапивенское поле

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  • 8.09.2017, 12:05
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Владимир Некляев

Владимир Некляев призывает вспомнить величие предков.

8 сентября – День белорусской воинской славы.

В этот день 503 года назад 30-тысячная армия ВКЛ, большинство которого составляли наши предки, победила на Крапивенском поле под Оршей 80-тысячное московское войско.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев посвятил Оршанской битве волнующее стихотворение:

КРАПІВЕНСКАЕ ПОЛЕ

На Крапівенскім полі вятры.
Палыны. На далоні патры —
Загарчыць. Торгне сутаргай, болем.
Тут вякі праплылі, як віры па Дняпры,
За палкамі палкі
тут прайшлі ваяры,
Змагары, што накрытыя полем.
На Крапівенскім полі трава. Крапіва.
Тут крыві напілася Масква,
Татарва з крыжакамі ў хаўрусе…
Тут над імі
усімі
паўстала Літва —
І абрынулася ў Беларусі!
Дзе ж мы дзелі
літоўскую долю?
Веліч продкаў? Іх вольную волю,
Што яны аплацілі крывёй?
Як гарчыць палыном на Крапівенскім полі -
І пячэ крапівой!..


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