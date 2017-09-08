Крапивенское поле 5 8.09.2017, 12:05

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Владимир Некляев

Владимир Некляев призывает вспомнить величие предков.

8 сентября – День белорусской воинской славы.

В этот день 503 года назад 30-тысячная армия ВКЛ, большинство которого составляли наши предки, победила на Крапивенском поле под Оршей 80-тысячное московское войско.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев посвятил Оршанской битве волнующее стихотворение:

КРАПІВЕНСКАЕ ПОЛЕ

На Крапівенскім полі вятры.Палыны. На далоні патры —Загарчыць. Торгне сутаргай, болем.Тут вякі праплылі, як віры па Дняпры,За палкамі палкітут прайшлі ваяры,Змагары, што накрытыя полем.На Крапівенскім полі трава. Крапіва.Тут крыві напілася Масква,Татарва з крыжакамі ў хаўрусе…Тут над іміусіміпаўстала Літва —І абрынулася ў Беларусі!Дзе ж мы дзелілітоўскую долю?Веліч продкаў? Іх вольную волю,Што яны аплацілі крывёй?Як гарчыць палыном на Крапівенскім полі -І пячэ крапівой!..