Киев заявил Москве протест из-за задержания Павла Гриба 2 8.09.2017, 12:27

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Павел Гриб

МИД Украины отреагировал на похищение Россией сына украинского офицера.

Украина выразила российской стороне решительный протест в связи с похищением 25 августа 19-летнего украинца Павла Гриба, который сейчас незаконно содержится в СИЗО Краснодара.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство категорически осуждает преследование российскими властями граждан Украины в России и за ее пределами, безосновательное задержание украинцев, нарушение их права на справедливый суд и осуждение по сфабрикованным политически мотивированными делами", - говорится в нем.

Как отмечают дипломаты, грубое нарушение Москвой положений консульской конвенции между Украиной и РФ относительно своевременного информирования о задержании граждан (в течение 3 дней с момента ареста) и игнорирование права консула на посещение задержанного или осужденного соотечественника "является недопустимым".

При этом о судьбе Гриба украинские власти были проинформированы лишь спустя 14 дней после его похищения российскими спецслужбами.

"Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины Павлу Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину", - заявили в МИД.

Напомним, 19-летний Павел Гриб пропал в Беларуси 25 августа. При этом его отец, ранее работавший в Государственной пограничной службе Украины, сразу после пропажи сына предположил, что Павла похитили с подачи ФСБ РФ.

История о пропаже Гриба стала предметом разбирательств на уровне внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси.

Позже стало известно, что пропавший украинец находящегося в СИЗО Краснодара, а ФСБ РФ обвиняет его в "терроризме".