Лукашенко: В Канаде и Испании платят спортсменам, чтобы не умерли с голоду 22 8.09.2017, 12:36

8,290

Поэтому они играют в космический хоккей и космический футбол.

Слова Лукашенко о белорусских хоккеистах прозвучали в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1»:

— Не надо никого уговаривать. Мне говорят: «Ах, мало платим хоккеистам! Они все поедут. Слушайте, кому наш хлам нужен? Вот они в чемпионате Беларуси выступают. Асташевич (первый вице президент НОК) приходит, у него руки дрожат, хоть сам хоккеист: «Они разъедутся». Ну пусть едут! Уже Шапиро (новый председатель федерации хоккея) понял, что они никому не нужны. Нам надо обращать внимание на тех и поддерживать тех, кто уедет и результат дает. Так мы и готовы их поддерживать. И поддерживаем! И платить деньги будем немалые.

А то, что они показывают в чемпионате Беларуси… На то, сколько они работают — столько мы им и платим. Даже еще лишнее платим. Я уже приводил пример. У нас некоторые тренеры по 19 тысяч долларов в месяц получали. В чемпионате Беларуси! И таких немало было — кто меньше, кто больше.

19 тысяч! Если бы Кобяков (нынешний премьер-министр) услышал это в прошлом году, он бы пришел ко мне и сказал: «Да я не буду работать за такие деньги!». Потому что он за год зарабатывал такую зарплату. А результат… Вот он: «Динамо» Минск, сборная. В данном случае по хоккею.

Или в футболе — там еще круче. Не жалко денег, понимаете… Труд спортсменов — ужасный труд. Денег не жалко. Но для того, кто дает результат и трудится.

Поэтому надо смотреть на Канаду, на США. Там в таком же чемпионате платят, чтобы не умер с голоду. И то не всем. Поэтому они и играют в космический хоккей. Испанцы — в космический футбол. А платят там только тем, кто деньги приносит. Понимаете? Поэтому я им команду дал всем: пусть едут, но вернутся и затратят больше. А тот, кто в стране остался и кует славу для страны — вот мы им и бесплатно должны что-то дать. И поддержать.